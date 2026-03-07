為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以軍特種部隊突襲黎巴嫩小鎮 激烈交火當地至少41死

    2026/03/07 23:18 即時新聞／綜合報導
    以色列週五派遣特種部隊進入黎巴嫩東部小鎮納比奇特，與黎巴嫩人員發生武裝衝突，在當地造成至少41人死亡。（路透）

    以色列週五（6日）派遣特種部隊進入黎巴嫩東部，搜尋一名失蹤近40年的以色列飛行員下落，過程中與真主黨部隊、當地民兵及黎巴嫩政府軍發生衝突，雙方交火造成至少41人死亡與40人受傷。以色列事後表示，並未發現飛行員遺骸或其他相關證據。

    《美聯社》報導，黎巴嫩軍方與官媒指出，以色列方面共派出了4架直升機參與作戰，其中2架負責登陸行動；以色列突擊隊先是在黎巴嫩東部，靠近敘利亞的邊界地區著陸，之後進入了東部小鎮納比奇特（Nabi Chit），並在鎮上與真主黨部隊、當地民兵以及政府軍爆發衝突，而政府軍有3名士兵在交火中身亡。

    黎巴嫩衛生部門指出，納比奇特及附近地區至少41人死亡，40人受傷。

    報導稱，以色列在找尋的飛行員名為阿拉德（Ron Arad），1989年他駕駛的戰鬥機墜毀在黎巴嫩，之後遭到當地槍手俘虜。

    納比奇特一名鎮民告訴《美聯社》，以色列部隊的確來過他們的城鎮，並且在離開前挖掘了當地墓園的一座墳墓。

    以色列軍方發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）在X平台發文說，以軍無人傷亡，但此行並未找到阿拉德的遺骸或是相關事證。

