首次改變繞太陽軌道！ NASA「飛鏢」一撞2小行星都偏了

美國國家航空暨太空總署（NASA）4年前以撞擊小行星測試行星防禦的「飛鏢」（DART）任務，取得超乎預期的成功，除了先前證實成功改變其中一個小行星的軌道，6日發表的最新分析進一步發現，整個雙小行星系統繞太陽軌道都出現偏移，證實這種方式在地球面臨天體逼近威脅時的可行性。

NASA 2022年進行的這項「雙小行星改道測試」（DART，Double Asteroid Redirection Test）任務，刻意撞擊「迪迪莫斯」（Didymos）、「迪莫弗斯」（Dimorphos）雙小行星系統中較小的迪莫弗斯，測試以「動能撞擊」改變小行星軌道。6日在《科學先端》（Science Advances）期刊發表的研究指出，除了先前證實撞擊將迪莫弗斯推向更小、週期更短的軌道，最新分析顯示，這個雙小行星系統繞太陽的軌道也被改變。NASA在6日新聞稿中說，這是人造物體首次對環繞太陽的天體路徑，造成可測量的改變。

這兩個小行星彼此互繞，兩者又繞著共同的質量中心，此質量中心的運動速度和軌跡，決定整個系統環繞太陽的軌道。

《華爾街日報》報導，研究報告第一作者、參與DART任務的伊利諾大學行星防禦科學家馬卡迪亞（Rahil Makadia）表示，這個質量中心繞行太陽的軌道週期改變了0.15秒、運動速度每秒改變約11.7微米，這個數字看似微不足道，但是累積1年，軌道位置就會偏移約0.2英里。

馬卡迪亞指出，夠早讓小行星軌道有細微改變，就能有大不同，「隨著時間推移，小行星運動變化即使如此微小，也能造成最終是危險天體撞擊，或者從地球旁邊掠過的差別」。

這項分析顯示，僅撞擊其中一個小行星，就可偏轉雙小行星系統軌道；另一個重要成果是，了解促使軌道改變的機制。馬卡迪亞說，重達約1300磅的DART太空船，以時速逾1萬4000英里撞擊小行星，噴出的碎片提供額外動能，為改變整個軌道推了一把。

報告共同作者、約翰霍普金斯大學行星科學家查柏特（Nancy Chabot）指出，「這帶來比光靠太空船本身多一倍的動能」，若未來真需要拯救地球，這「確實很有希望」。

