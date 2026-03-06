喊「讓伊朗再次偉大」 川普：無條件投降否則免談

美國和以色列對伊朗的聯合軍事行動，6日持續第7天，川普6日發文表示，除非伊朗「無條件投降」，否則不會達成任何協議。（法新社檔案照）

美國和以色列對伊朗的聯合軍事行動，6日持續第7天，川普6日發文表示，除非伊朗「無條件投降」，否則不會達成任何協議。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，「不會與伊朗達成協議，除非無條件投降」；發文接著表示，「在那之後，會選擇一名偉大且可被接受的領袖（們）」，美國和美國盟邦夥伴將「不懈地」努力，把伊朗從摧毀邊緣恢復，使其經濟更強大、更好、更勝以往」。

請繼續往下閱讀...

川普說，「伊朗將有一個很棒的未來」，「讓伊朗再次偉大（MIGA）！」

前一天川普在白宮接見美國職業足球聯盟球隊「邁阿密國際」（Inter Miami）時，才再度談到伊朗就談判協議之事，與華府接觸，但是他也再度直言，伊朗現在才來談「有點晚」。川普說：「他們（伊朗）打電話來，問『我們要如何達成協議？』我說，你們來得有點晚了」。

川普呼籲伊朗駐外人員尋求政治庇護，並且協助建立「一個更好的國家」。他說：「我們也敦促世界各地伊朗外交官，申請庇護，協助我們塑造一個新的、更好的伊朗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法