為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄羅斯出手了！ 華郵：已提供情資助伊朗打擊美軍

    2026/03/06 21:59 編譯管淑平／綜合報導
    參與「史詩怒火行動」的美軍林肯號艦載機。（路透）

    參與「史詩怒火行動」的美軍林肯號艦載機。（路透）

    《華盛頓郵報》6日獨家披露，伊朗的盟友俄羅斯，已經在協助伊朗對抗美國和以色列的聯合軍事行動，提供德黑蘭有關美國在中東軍事資產位置情資，報導指出，這是開戰後出現的第一個跡象顯示，俄羅斯正涉入這場戰爭，即使是間接性質。

    根據3名了解相關情報的官員說法，俄羅斯自這場戰爭爆發，就已向德黑蘭提供駐中東美軍資產位置情資，包括軍艦、軍機等。俄羅斯提供情報的規模尚不明確，不過，前述官員指出，伊朗軍方自己監測美軍位置的能力，在開戰不到一週已被削弱，俄方的協助「似乎相當全面」。

    俄羅斯駐美大使館未回應華郵詢問此事，此前莫斯科稱美以的軍事行動是「無端的武裝侵略」，呼籲結束戰爭。美國中央情報局（CIA）、五角大廈也拒絕評論此事。

    先前多家媒體曾關注，伊朗的盟友俄羅斯、中國，似乎未見顯著支援伊朗的行動。華郵6日這篇報導指出，根據兩名了解俄國對伊朗支援的官員說法，儘管有密切關係，但是中國顯然並未在協助伊朗的防禦。中國駐美大使館未回應華郵的詢問。

    分析家指出，俄國與伊朗分享情資，符合伊朗對美軍攻擊的模式，包括指揮控制基礎設施、雷達等。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）俄國軍事事務專家馬希科特（Dara Massicot）說，伊朗正「非常具針對性地」打擊早期預警雷達等目標；伊朗僅擁有少量軍事等級衛星，並且沒有自己的衛星群，這一點使得俄羅斯以其更先進太空能力，提供的衛星影像情報高度具有價值。

    研究伊朗與俄國合作的哈佛大學甘迺迪政府學院研究員格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）也指出，伊朗報復行動在針對的目標，以及某些情況中壓制美國和美國盟邦防空系統能力上，明顯高度精密。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播