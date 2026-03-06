為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    畫面曝光！伊朗首艘「無人機航艦」 美軍2枚飛彈擊沉

    2026/03/06 16:54 即時新聞／綜合報導
    美軍中央司令部「U.S. Central Command」公布擊沉巴蓋里烈士號影片。（取自美軍中央司令部X）

    美國聯手以色列對伊朗發動軍事打擊，並於第一時間消滅大量伊朗海軍船艦，其中包含無人機航艦「巴蓋里烈士號」（IRIS Shahid Bagheri），美軍中央司令部今天也公布相關影片。

    美軍中央司令部「U.S. Central Command」今日公布擊沉「巴蓋里烈士號」影片，可見該艦先後遭兩枚飛彈命中，第一發命中船身甲板，第二枚則疑似命中艦橋。美軍中央司令部在貼文之中也表示，美軍對於摧毀伊朗海軍「毫不手軟」。

    「巴蓋里烈士號」由南韓貨輪改裝，為伊朗海軍噸位最大的軍艦，長240公尺、高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架，還武裝了8枚反艦巡弋飛彈、8枚多用途Kowsar-222飛彈、一門30mm自動砲。號稱是「全球首艘無人機航艦」。

    該艦於去年2月6日服役，沒想到僅服役1年多就被美軍擊沉。

