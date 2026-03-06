畫面曝光！伊朗首艘「無人機航艦」 美軍2枚飛彈擊沉

美軍中央司令部「U.S. Central Command」公布擊沉巴蓋里烈士號影片。（取自美軍中央司令部X）

美國聯手以色列對伊朗發動軍事打擊，並於第一時間消滅大量伊朗海軍船艦，其中包含無人機航艦「巴蓋里烈士號」（IRIS Shahid Bagheri），美軍中央司令部今天也公布相關影片。

美軍中央司令部「U.S. Central Command」今日公布擊沉「巴蓋里烈士號」影片，可見該艦先後遭兩枚飛彈命中，第一發命中船身甲板，第二枚則疑似命中艦橋。美軍中央司令部在貼文之中也表示，美軍對於摧毀伊朗海軍「毫不手軟」。

請繼續往下閱讀...

「巴蓋里烈士號」由南韓貨輪改裝，為伊朗海軍噸位最大的軍艦，長240公尺、高21公尺，配備直升機、飛彈和無人機，有飛機升降機，可搭載60架無人機和30具飛彈發射架，還武裝了8枚反艦巡弋飛彈、8枚多用途Kowsar-222飛彈、一門30mm自動砲。號稱是「全球首艘無人機航艦」。

該艦於去年2月6日服役，沒想到僅服役1年多就被美軍擊沉。

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 6, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法