日網友課金Netflix只為看WBC台灣啦啦隊 打開一看結局曝

台灣啦啦隊「CT Amaze」吸引不少日本民眾的關注。（資料照）

世界棒球經典賽（WBC）昨（5日）開打，台灣啦啦隊「CT Amaze」在賽前的應援也引起不少日本民眾關注。有日本網友為此特別訂閱取得日本轉播權的串流平台「Netflix」，打開才發現「完全沒有台灣啦啦隊畫面」，上網發文分享這個「噩耗」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「よっすぃーあいらんどにいるペンギンさん」的日本網友發文表示，明明是為了看台灣的啦啦隊才訂閱Netflix的，結果根本完全沒拍到啦啦隊啊。都已經花錢訂閱了，拜託多給點啦啦隊的鏡頭好嗎。

網友紛紛留言「看台區需要額外課金」、「想看啦啦隊就飛到台灣看」、「台灣啦啦隊員們超可愛」、「希望副機只拍攝啦啦隊」、「是否有可能從多個角度拍攝啦啦隊員，或VR沉浸式體驗」、「Netflix不了解大家想看的是什麼」、「課金是為了啦啦隊表演，結果太讓人失望了」。

台湾のチア目当てでNetflixログインしたのに全然チア映らねえじゃねえか



課金したんだからもっとチア写せ — よっすぃーあいらんどにいるペンギンさん （@yosshiisland23） March 5, 2026

台灣啦啦隊女孩場邊應援名聞遐邇；示意圖，圖為富邦悍將「日本祭」主題日，Fubon Angels穿著日式服裝開場。（資料照）

