中國旅客銳減 日本國土相：他國客源已可補足

金子恭之表示，雖然中國訪日旅客比例有所下降，但來自歐美、澳洲以及亞洲各國的旅客正在增加，「已經達到可以補足的程度」。

對於中國訪日旅客減少，日本國土交通相金子恭之今天在眾議院預算委員會答辯時表示，透過其他國家與地區訪日旅客的增加，「已經達到可以補足的程度」。

日本產經新聞報導，公明黨出身的中道改革連合眾議員中川宏昌，今天在預算委員會中對於中國訪日旅客減少提出質詢，詢問去年10月至今年1月與前一年同期相比的數據。

觀光廳次長木村典央表示，去年10月約增加23%，達72萬人；去年11月約增加3%，為約56萬人；去年12月約減少45%，為約33萬人；今年1月約減少61%，為約39萬人。

中川表示，去年12月減少45%，今年1月減少61%，顯示出「非常嚴重的數字」，他指出，有說法認為中國政府，因不滿高市早苗首相關於台海有事的發言，而呼籲民眾避免赴日旅遊，導致此情況。

他主張在加速市場多元化的同時，也不能把陷入停滯的日中觀光交流當作政治問題而置之不理。為改善目前的低迷狀況，應更加重視與中國的對話，並在營造擴大雙方交流環境方面發揮主導作用。

金子回應表示，觀光在民間交流中扮演的角色極為重要。推動入境旅遊市場的多元化，並加強與世界各國的交流是重要的。他表示，雖然中國訪日旅客比例有所下降，但來自歐美、澳洲以及亞洲各國的旅客正在增加，「已經達到可以補足的程度」。對於中國旅客，金子也表示「期待能夠儘早恢復」，關於對中關係整體，將在政府整體方針下適當應對。

中國訪日旅客減少，日本國土交通相金子恭之表示，透過其他國家與地區訪日旅客的增加，「已經達到可以補足的程度」。

