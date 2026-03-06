為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美以全面制空權成形！ 赫格塞斯：對伊朗攻勢即將「大幅增加」

    2026/03/06 14:45 編譯孫宇青／綜合報導
    赫格塞斯表示，美軍在英國開放基地下，準備擴大對伊朗的攻勢。（歐新社）

    赫格塞斯表示，美軍在英國開放基地下，準備擴大對伊朗的攻勢。（歐新社）

    《華爾街日報》6日報導，中東衝突持續升級之際，美國戰爭（國防）部長赫格塞斯表示，對伊朗的火力「即將大幅增加」，美國並不缺乏進攻性和防禦性武器。

    據報導，英國首相施凱爾正式授權美軍使用英國軍事基地，包含位於印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）及本土的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），用於對伊朗發起長程轟炸任務；美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也證實，美軍已取得伊朗南部海岸的制空權，正準備將攻擊行動向伊朗內陸擴張。

    在此情況下，赫格塞斯表示，美以聯軍已接近取得伊朗全境的「不容挑戰」制空權，這將允許美軍從昂貴的長程飛彈轉向使用更精準且低成本的導引炸彈進行24小時不間斷打擊，對伊朗的火力「即將大幅增加」，美國並不缺乏進攻性和防禦性武器。

    美國中央司令部表示，美軍已擊沉或摧毀30多艘伊朗軍艦，已大致癱瘓伊朗海軍，使其喪失戰鬥力，目前在波斯灣、荷姆茲海峽或阿曼灣已無任何伊朗軍艦航行。美軍也持續增派超過40架先進戰機進入中東戰場，以增援現有的福特號與林肯號航艦打擊群。

    與此同時，以色列軍隊也對德黑蘭發動大規模空襲，黎巴嫩貝魯特南部郊區遭到猛烈空襲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播