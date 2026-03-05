伊朗無人機挑戰美軍防空系統 赫格塞斯承認問題比預期大

俄羅斯在侵略烏克蘭戰爭中使用的見證者無人機。（美聯社檔案照）

美國有線電視新聞網（CNN）4日報導，川普政府官員在3日的國會閉門簡報中坦言，在美國與以色列對伊朗的聯合攻擊行動，伊朗「見證者」（Shahed）自殺式無人機正帶來一大挑戰，美軍防空系統無法全部攔截。

CNN報導，兩名出席3日這場閉門簡報的消息人士指出，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）承認，伊朗無人機構成的問題比預期的大。「見證者」無人機通常以低空、低速方式飛行，使其比飛彈更易於躲避防空系統的探測攔截。

簡報會上，民主黨議員對戰爭消耗彈藥量，以及對美國在中東和更廣泛地區防務的可能影響，愈加憂心忡忡。聯邦參議院軍事委員會成員、亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員凱利（Mark Kelly）警告，「我們並沒有無限的供應量」，他指伊朗不僅有能力大量生產「見證者」無人機、中、短程飛彈，也有龐大庫存，衝突持續到某一刻，「這會變成數學問題，我們如何能補給防空彈藥、彈藥從哪來？」

另一名了解簡報內容的消息人士說，官員試圖淡化對無人機的擔心，強調波斯灣夥伴國家已儲備攔截器。開戰以來，伊朗發射了超過500枚飛彈和2000架無人機，凱恩4日表示，美國有足夠的精準彈藥執行防禦和攻擊性質行動。

