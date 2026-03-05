最強高中生Ray「想見賴清德」！ 網狂Tag總統：讓台灣更出名機會來了

Ray近日接受西奧馮專訪，透露樂意跟賴清德總統見面。（圖翻攝自YT:Theo Von）

來自台灣的許振睿（Ray），在日本校外教學偶遇全球頂尖實況主塞納特（Kai Cenat），憑藉過人社交能力迅速與Kai建立深厚友誼，意外闖入並征服歐美主流實況圈，短短一年從素人高中生變成歐美社群家喻戶曉的人物，創造現象級國際影響力。近日他接受美國知名單口喜劇演員西奧馮（Theo Von）專訪，脫口表示希望能見總統賴清德，在台網掀熱議，網友敲碗賴清德接見，進一步拓展台灣知名度。

在YouTube擁有超過446萬人訂閱的知名單口喜劇演員西奧馮，本月4日在其主持的Podcast節目《上週末》（This Past Weekend）訪問「最強高中生」Ray時，突然提到台灣總統賴清德，西奧馮用有些彆扭的口音念賴清德的名字，Ray特別用標準中文教西奧馮念一次，接著西奧馮問Ray「他還沒跟你見過面？」，Ray回應「對，我還沒見過他」。

請繼續往下閱讀...

西奧馮對此有些困惑，追問「他怎麼會還沒見過你？你們住的地方離彼此多遠？」，Ray回答「沒有多遠，大概車程40分鐘」，西奧馮接著說「你們才距離40分鐘遠，他居然沒見過你？」，Ray表示「我的意思是……他怎麼會想跟我見面？我做了什麼嗎？我對這國家毫無貢獻ㄟ」，西奧馮聽到Ray的回答後表示不認同：「但你代表了『可能性』啊，我覺得他真的該見見你」，Ray直言「我也想啊，我很樂意跟他見面」。西奧馮又問「那你願意跟他坐下來好好聊聊嗎」，Ray說「當然，看是錄Podcast還是怎樣，或是一起實況，我會跟他一起做」。

這段訪談隨即被分享到Threads，引發熱議，大批網友標註賴清德的帳號，敲碗「總統，Ray好像三月會回來台灣！要不要見個面……Ray在國外也是大力宣傳台灣」、「Ray是真的愛台灣，敢公開在實況懟中國人台灣不屬於中國的就是他了」、「我覺得威廉真的要跟ray見個面，Ray在美國為了台灣發聲，讓很多原本不認識台灣的人知道台灣，主持人說得很好，Ray代表的就是一個可能性」、「賴總統考慮一下，這一定會破圈（突破原本的群體被更廣泛的大眾知道）」、「讓世界更知道台灣的機會來了」、「賴威廉看過來，我兒子在美國鄉下中學讀書，全校只有兩個台灣人！但是同學們都知道台灣，就是因為Ray！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法