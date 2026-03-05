親密夥伴伊朗陷戰火！中國遭外媒靈魂拷問：只有口頭聲援？

圖為美軍驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）發射戰斧飛彈。（圖：美國海軍）

伊朗是中國在中東最親密伙伴，然而，在伊朗遭到美國、以色列聯手攻擊，軍事設施遭重創之際，中國除了譴責，幾乎沒有作為，《華爾街日報》直接下標《為何伊朗深陷戰火，中國只是口頭聲援？》對中國發出靈魂拷問。報導還引述分析人士說法指出，「當你需要中國時，他們是不會出現的。」

《華爾街日報》報導指出，中國外交部長王毅日前表示，美國與以色列在進行談判的同時，攻擊伊朗是「不可接受的」，「更不用說公然暗殺主權國家領導人並煽動政權更迭」。王毅在週一與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話時強調，中方「支持伊方維護主權、安全、領土完整和民族尊嚴」。但是，北京對此雖發出了嚴厲譴責，但除此之外，幾乎沒有更多實際行動。

除了口頭上的支持，中國能提供給伊朗的實質幫助微乎其微。報導分析，這場戰爭對中國而言充滿風險，不僅可能切斷其經由荷姆茲海峽進口的大量原油，更凸顯了中國在挑戰美國全球主導地位時，對其盟友支持的局限性。

分析人士指出，北京可能將自己定位成國際秩序的維護者，避免捲入中東衝突，同時為與日後掌權的伊朗政府合作做好準備，無論掌權者是誰。而這種作法延續了北京之前在委內瑞拉問題上的做法，此外，這還顯示出，未來美國若對古巴採取行動，中國也可能作壁上觀──儘管中國宣稱與古巴有「牢不可破」的友誼。

對此，法國外貿銀行（Natixis）的首席亞太經濟學家艾雷羅（Alicia García Herrero）也說：「當你需要中國時，他們是不會出現的。」她表示：「對於任何相信中國能提供另一種選擇的人來說，這非常令人沮喪。」

不過，這場戰爭確實給中國帶來有利之處。這讓中國軍隊得以一窺美軍最新的裝備與技術，此外，美國正在耗費其軍事能力、消耗彈藥庫存，這對中國在台海可能發生的衝突上有利。

