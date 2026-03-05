共機罕見連6日未擾台 《路透》：中國恐正重新調整施壓策略

最近幾週中國在台灣周邊的空軍活動大幅減少，過去6天甚至罕見地完全沒有共機擾台。圖為中共殲-10戰機。（資料照，國防部提供）

最近幾週中國在台灣周邊的空軍活動大幅減少，過去6天甚至罕見地完全沒有共機擾台。《路透》指出，這種每日軍事演習突然中斷的情況，可能預示著北京正在重新調整對台的施壓策略。

《路透》報導引述「安全台灣學會」（STA）數據指出，中國今年以來已向台灣防空識別區（ADIZ）派遣了460架次軍機，與去年同期相比下降了46.5%。今年2月，台灣偵測到190架次中國軍機，是自國防部2022年開始發布每日詳細數據以來的單月最低紀錄。

報導提到，台灣一直將此類行動視為北京持續性的施壓，旨在透過軍演磨練其攻擊台灣的能力，而2名台灣官員表示，中國國家主席習近平可能正在淡化可見的壓力手段，以便預計於本月底與美國總統川普會面前，營造更好的對話氣氛。匿名官員指出，面對川普，北京可能正試圖製造1種假象：「我很愛好和平，我也正朝向和平邁進，所以你應該停止對台軍售。」

報導指出，自2月27日開始，中國就未曾向台灣附近派遣任何軍機，這是一個「前所未有的停火期」，而這段期間恰逢伊朗戰爭爆發。另一種解釋則是中國持續進行的軍隊腐敗整肅行動，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，大清洗可能是「主因」，中國軍隊正經歷指揮結構的變革，這很可能削弱了整體的戰備狀態。

不過，報導也表示，台灣國防部回應，中國海軍與海警船依舊保持活躍，顯示北京僅是調降了政治敏感度較高的空中活動。1名台灣高層官員提醒：「現在沒來並不代表未來不會回來，我們不能排除他們正在為更大規模的行動做準備。我們不應該僅憑幾天的活動，就推斷出北京意圖已發生改變的結論。」

