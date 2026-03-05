北海道上富良野岳雪崩！ 40多歲台男登山遭掩埋獲救送醫

日本雪崩救援行動；示意圖，與新聞事件無關。（路透）

日本北海道上富良野岳今（5）日驚傳，1名來自台灣40多歲男子在登山期間，慘遭雪崩掩埋，目前已獲救送醫。

綜合日媒報導，日本警方於當地時間上午10時30分接獲通報，稱位於北海道上富良野町的上富良野岳發生雪崩，且「有人被捲入其中」。據了解，受災的是1支來自台灣、共計15人的登山隊伍，其中1名40多歲男性成員在事發時避讓不及，瞬間被大量冰雪吞沒。

救援人員於下午1時30分左右抵達現場時，受困男子已被同行隊友從雪中救出。北海道警方指出，隨後他在意識模糊的狀態下，由直升機緊急送往醫院治療；初步研判，此次雪崩長約300公尺、寬約200公尺。

上富良野町政府證實，這支15人的登山團體是專程從台灣赴日進行登山活動。

男性が雪崩に巻き込まれる 北海道・上富良野町の上富良野岳 同行者が救出し意識もうろうとした状態で搬送 https://t.co/Q8SPFnqI0V — TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） March 5, 2026

