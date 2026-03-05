英國再爆共諜案　執政黨工黨籍議員間接證實配偶被捕

英國警方今天逮捕3名涉嫌與中國情報機關合作的男子。儘管警方和政府官員以避免影響調查為由，未公開被捕男子身分，執政黨工黨籍國會議員芮德間接證實，被捕的其中一人是她先生。

芮德（Joani Reid）向媒體發布聲明表示，她從未發現任何跡象，讓她有理由懷疑先生犯法。她強調自己未參與先生的業務活動，她本人及小孩也不是警方調查工作一部分。

芮德提到，她從未造訪中國，未曾在國會針對中國或就中國相關事務發言，也未曾就中國相關事務提出任何書面或口頭質詢。

據她所知，擔任國會議員期間，她從未見過任何中國企業或政府代表，也未曾代表中方利益向英國政府官員或其他人士提出任何「關切」。

芮德是在2024年7月英國最近一次國會大選當選的新科國會議員，選區在蘇格蘭。在此之前，她曾在大倫敦地區擔任地方議會議員。她目前是國會下議院內政事務委員會成員。

芮德的先生是泰勒（David Taylor），在位於倫敦的「亞洲之家」（Asia House）擔任計畫主任。

「亞洲之家」由一名前英國外交官於1996年創立，標榜智庫研究、顧問服務、促進政商高階交流對話、推展歐洲與亞洲跨區域合作等功能。根據官網，2017年起，「亞洲之家」業務範圍擴及中東地區。歷年有多名英、中官員在「亞洲之家」發表演說或參加活動。

泰勒於2024年9月獲聘為「亞洲之家」計畫主任。據官網介紹，泰勒具備與英國及其他國家的商業界和政府機關合作的傑出經歷，曾擔任英國工黨高階政治顧問。

官網特別提到，泰勒的工黨工作經歷有助他就英國新政府的貿易和國際關係政策方向，提供獨到洞見。「新政府」指的是2024年7月上台的英國工黨政府。

英國警方今天稍早在倫敦和威爾斯地區總計逮捕3名男子，他們涉嫌違反英國「國家安全法」、為中國情報機關提供協助。警方並在倫敦、威爾斯和蘇格蘭地區總計6處地點執行搜索。

主責安全事務的英國內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）隨後在國會發表緊急聲明，提到案件涉及「外國對英國民主體制的干預」，包括試圖取得與英國政策制定有關的資訊，並企圖干預英國主權事務。

賈維斯說，一旦罪證確鑿，英國將對中方施加「嚴厲後果」，並追究「所有」涉案行為人的責任。

英國官員已分別在倫敦和北京向中方正式提出「外交照會」、表達英方的「強烈關切」。賈維斯指出，與中國官方有關的行為者從事針對英國民主體制的「秘密活動」，且相關活動有「日益增加」的趨勢。

賈維斯並提到，政府將採取措施，協助智庫和非政府組織辨識潛在外國（惡意）干預活動。

他另提醒在場議員，外國勢力不僅對政治人物有興趣，也會對政治人物身邊的人下手。

國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）今天在議場回應議員詢問表示，泰勒不是國會通行證持有人。（編輯：陳正健）1150305

