美軍斬首行動深度融合AI 學者示警中國落後恐挨打

隨著美國和以色列聯軍運用AI技術，精準打擊伊朗並擊斃其最高領袖哈米尼，中國學者呼籲北京當局加速推動AI的軍事應用及深化「軍民融合」，以縮小與美國的戰略差距。（法新社檔案照）

隨著美國和以色列聯軍運用人工智慧（AI）技術，精準打擊伊朗並擊斃其最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），中國知名政治學者鄭永年發出警示，呼籲北京當局必須加速推動AI的軍事應用及深化「軍民融合」，以縮小與美國的戰略差距。

鄭永年警告，若中國僅將AI侷限於民用或娛樂用途，恐將重蹈歷史覆轍，如同過去發明火藥卻僅用於煙火一般，最終在國際博弈中陷入被動。

香港「南華早報」4日報導，目前擔任香港中文大學（深圳）公共政策學院院長的鄭永年，在接受該校社群媒體帳號「大灣區評論」（Greater Bay Area Review）專訪時，對美軍近期展現的戰場宰制力表達深刻擔憂。

鄭永年特別引用美以聯軍近期對伊朗發動的「史詩怒火」行動，以及美軍1月在委內瑞拉捕獲前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的行動為例，指出這顯示AI已深度嵌入美軍的作戰體系。

鄭永年分析，從委內瑞拉行動不到2小時便捕獲敵國領袖，到精準且計時完美的擊殺伊朗最高領袖哈米尼，美國已實現軍事與AI的深度融合。他特別點名Palantir、Anthropic及Anduril等美國企業，指稱這些被視為美國軍工複合體中「科技右翼」的公司，在情報蒐集、資料處理及作戰執行上發揮關鍵作用，已成為華府投射軍事力量不可或缺的一環。

鄭永年指出，面對美國如此程度的發展，中國若缺乏相應能力，在國際上將面臨被「霸凌」的風險。「如果我們持續避免（在軍事上）使用AI，我們怎能自稱是大國？」他強調，沒有實力，中國將發現自己處於像伊朗一樣的被動地位。

鄭永年進一步以中國古代「4大發明」為歷史借鏡，指出中國的關鍵教訓並非缺乏發明，如火藥與指南針皆源自中國，但在歷史上，火藥最終成為慶典用的煙火而非大砲，指南針則主要用於風水而非航海導航。相反地，西方將這些發明轉化為科學學科與國家權力，進而征服世界。

鄭永年說，中國當前仍主要關注應用技術，基礎科學研究落後，至少與美國等已開發國家相比是如此。這在AI時代尤為關鍵，中國必須避免重蹈覆轍。他警告，若過度沉迷於AI的民生與娛樂應用，而未能將其轉化為「硬實力」，將是另一個嚴重的歷史錯誤。他呼籲進行系統性改革，使技術發展能與政策及軍事需求對接。

