伊朗「專家會議」總部遭以軍空襲慘況曝 傳當時正在選下任領導

伊朗「專家會議」總部遭以軍空襲慘況曝 傳當時正在選下任領導2026/03/04 11:02 即時新聞／綜合報導
伊朗科姆（Qom）的「專家會議」總部及所屬大樓遭到以色列空襲。（圖擷自X）
以色列證實3日針對伊朗科姆（Qom）的「專家會議」（Assembly of Experts）總部及所屬大樓發動空襲，據傳當時正在進行下一任領導者選舉，空襲後建築慘況已經在網路上瘋傳，不過目前還在空襲，成果還在調查中。
綜合外媒報導，以色列國防軍發言人宣布，3日以色列空襲了位於科姆負責選舉伊朗新任最高領袖的機構大樓。伊朗憲法明訂，最高領袖由88名資深什葉派神職人員組成的專家會議選出，以色列國防部官員稱，攻擊發生在選舉期間，目前尚不清楚88名成員中有多少人在大樓內，也不清楚損失程度，他強調「我們絕不會讓這個政權恢復其指揮控制能力」。
請繼續往下閱讀...
「專家會議」總部被空襲後慘況也在網路上瘋傳，只見現場煙霧瀰漫，整個建築支離破碎，呈現半倒樣貌。
以色列媒體《第12頻道》（Channel 12）則稱，88名成員中無人在大樓內，只有負責統計下一任最高領袖任命選票的工作人員在場，但該頻道未提供任何消息來源。
Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639— Mehdi H. （@mhmiranusa） March 3, 2026
The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv