伊朗「專家會議」總部遭以軍空襲慘況曝 傳當時正在選下任領導

伊朗科姆（Qom）的「專家會議」總部及所屬大樓遭到以色列空襲。（圖擷自X）

以色列證實3日針對伊朗科姆（Qom）的「專家會議」（Assembly of Experts）總部及所屬大樓發動空襲，據傳當時正在進行下一任領導者選舉，空襲後建築慘況已經在網路上瘋傳，不過目前還在空襲，成果還在調查中。

綜合外媒報導，以色列國防軍發言人宣布，3日以色列空襲了位於科姆負責選舉伊朗新任最高領袖的機構大樓。伊朗憲法明訂，最高領袖由88名資深什葉派神職人員組成的專家會議選出，以色列國防部官員稱，攻擊發生在選舉期間，目前尚不清楚88名成員中有多少人在大樓內，也不清楚損失程度，他強調「我們絕不會讓這個政權恢復其指揮控制能力」。

「專家會議」總部被空襲後慘況也在網路上瘋傳，只見現場煙霧瀰漫，整個建築支離破碎，呈現半倒樣貌。

以色列媒體《第12頻道》（Channel 12）則稱，88名成員中無人在大樓內，只有負責統計下一任最高領袖任命選票的工作人員在場，但該頻道未提供任何消息來源。

Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639

The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv — Mehdi H. （@mhmiranusa） March 3, 2026

