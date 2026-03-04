曝攻伊戰果！ 中央司令部：前24小時攻勢規模是伊拉克戰爭2倍

美國中央司令部司令古柏說明最新攻伊戰況。（路透）

美國中央司令部X平台在台灣時間今（4日）上午發布司令古柏（Brad Cooper）說明最新戰況，他表示這次行動的前24小時規模幾乎是2003年伊拉克戰爭「震懾行動」（Operation Shock and Awe）的2倍，投入逾5萬名士兵、200架戰鬥機、2艘航空母艦和轟炸機，已襲擊伊朗境內近2000個目標，摧毀17艘軍艦。

中央司令部X平台發布司令古柏（Brad Cooper）說明目前攻伊最新進展，他透露這次行動的前24小時規模幾乎是2003年伊拉克戰爭「震懾行動」的2倍，美軍投入逾5萬名士兵、200架戰鬥機、2艘航空母艦和轟炸機，代表了「美國一代在中東地區的最大規模軍事集結」。

請繼續往下閱讀...

美軍以B-2、B-1進行外科手術般的精準打擊，瞄準所有能夠威脅到美軍的目標已襲擊伊朗境內近2000個目標，摧毀17艘軍艦。

為報復美國和以色列的轟炸，伊朗已發射了500多枚彈道飛彈和2000多架無人機，不過古柏強調德黑蘭「打擊我們的能力正在下降」。

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法