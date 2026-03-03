為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不給支援還補刀！ 傳中國施壓伊朗：不准封鎖荷姆茲海峽

    2026/03/03 15:55 即時新聞／綜合報導
    有中國能源進口商透露，中國官員正在向伊朗高層施壓，要求確保荷姆茲海峽暢通。（路透）

    有中國能源進口商透露，中國官員正在向伊朗高層施壓，要求確保荷姆茲海峽暢通。（路透）

    美以聯手襲擊伊朗，伊朗也對荷姆茲海峽採取軍事控制報復，中國相當仰賴荷姆茲海峽輸送能源，有中國能源進口商透露，中國官員正在向伊朗高層施壓，要求確保荷姆茲海峽暢通。

    《彭博》報導，中國在石油和天然氣供應方面依賴波斯灣地區，而這兩類能源運輸都必須經過荷姆茲海峽，據統計中國石油進口有38%仰賴荷姆茲海峽；中國外交部發言人毛寧今（3日）在記者會上呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張局勢升級，維護荷姆茲海峽航行安全。

    有聽取政府官員簡報的中國國有企業高層透露，中國能源進口商已被告知，北京正努力確保船隻繼續經由荷姆茲海峽航通行。

    據多名公司高層透露，中國政府官員正向伊朗方面施壓，確保德黑蘭不會攻擊經荷姆茲海峽航通行的石油和液化天然氣運輸船，而是允許能源供應持續流通。還要求伊朗避免攻擊卡達天然氣設施，卡達約供應中國30%液化天然氣。

    中國外交部迄今僅就中東戰火發表了有限公開聲明。中國外交部長王毅與伊朗外長通話，稱北京支持維護國家安全的努力，但也要德黑蘭應該重視其鄰國的「合理關切」。

