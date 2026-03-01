委內瑞拉、伊朗相繼倒下！謝金河預言川普「下個目標」：世界將現巨變

美國總統川普。（路透檔案照）

財信傳媒董事長謝金河今發文指出，從今年元月5日美軍活捉委內瑞拉獨裁者馬杜羅夫婦開始，世界局勢便進入了不可能變為可能的巨大變化，他也預測，川普的下一個目標將有可能是古巴。

謝金河（1）在臉書發文表示，於美方活捉馬杜洛夫婦的消息傳出後，台股次日隨即跳空大漲775點，台積電更是跟著狂飆110元，反映出市場對台灣安全全面提升的信任。謝金河分析，現今戰爭型態已從根本改革，精準打擊已完全取代傳統的人海戰術，美國不再需要像韓戰或越戰那樣派出大軍，只需鎖定「斬首」獨裁者，戰爭便能瞬間結束。

請繼續往下閱讀...

隨著委內瑞拉政權快速更迭，美國甚至直接警告繼任者若不配合，下場將比馬杜羅更慘，這如此直接的威脅引發了大部分極權國家的恐慌，連北京也迅速遮蔽了中南海的定位資訊。而當外界還在猜測下一個目標是誰時，川普已經決定鎖定長期被視為中、俄靠山的伊朗，儘管各界原先預測美國不敢輕動伊朗，但川普卻在極短時間內完成對最高領袖哈米尼的斬首行動。

展望未來，謝金河認為，這股「民主連鎖反應」將持續擴散，下一個倒下的極權政權極可能是統治「古巴」的獨裁者。隨著中南美洲國家重新向美國靠攏，過去被中國收買的國家將被迫重新選邊站，在這種全球秩序大洗牌的背景下，台灣的外交空間也會迎來前所未有的轉機。

謝金河也大膽預測，在美國與以色列聯手展現驚人打擊威力後，若發揮想像力，甚至不排除「以色列」會正式宣布與台灣建交，這不僅是戰略上的結盟，更是民主陣營力量的集結，象徵著台灣在國際地位上的轉變。

最後，謝金河也提醒亞洲政況，特別是南韓李在明政權若選擇奔向中國，美國極可能採取反制措施，轉而與北韓重新建立新關係，這對過去習慣在美中之間「左右逢源」的國家來說，將會是一場嚴峻的選擇題。謝金河強調，2026年是我們這輩子見證過最精彩的一年，過去難以想像的巨大變化都正在發生，而台灣正處於這場變革的核心增益區，未來的發展值得全民拭目以待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法