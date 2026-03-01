為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈米尼遭斬首 普廷痛批美國「違反人類道德」：冷酷的蓄意謀殺！

    2026/03/01 20:33 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭斬首，引發國際熱議。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今天（3/1）發聲，痛批這是一場「蓄意的冷酷謀殺」。

    《路透》今晚曝光克里姆林宮發給伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的慰問信，普廷在信中表示，針對伊朗最高領袖哈米尼遭到殺害一事，這種行為違反了人類道德和國際法的所有準則，是場蓄意的冷酷謀殺，「請接受我深切的哀悼」。

    普廷還稱，哈米尼在俄羅斯將被銘記唯一位「卓越的國家領導人」，「他為發展俄伊友好關係，並將其提升至全面戰略夥伴關係水平，做出了巨大的個人貢獻。我請求您向最高領袖的家屬、朋友，以及伊朗政府與全體人民，轉達我最誠摯的同情與支持。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播