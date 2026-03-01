哈米尼遭斬首 普廷痛批美國「違反人類道德」：冷酷的蓄意謀殺！

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭斬首，引發國際熱議。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今天（3/1）發聲，痛批這是一場「蓄意的冷酷謀殺」。

《路透》今晚曝光克里姆林宮發給伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的慰問信，普廷在信中表示，針對伊朗最高領袖哈米尼遭到殺害一事，這種行為違反了人類道德和國際法的所有準則，是場蓄意的冷酷謀殺，「請接受我深切的哀悼」。

普廷還稱，哈米尼在俄羅斯將被銘記唯一位「卓越的國家領導人」，「他為發展俄伊友好關係，並將其提升至全面戰略夥伴關係水平，做出了巨大的個人貢獻。我請求您向最高領袖的家屬、朋友，以及伊朗政府與全體人民，轉達我最誠摯的同情與支持。」

???? Putin expressed condolences over the killing of Khamenei



He addressed his full sympathy letter to the President of Iran, Pezeshkian.



Putin called the death of the Ayatollah a cynical murder, violating all norms of human morality and international law. pic.twitter.com/AY1ypkgnrG — NEXTA （@nexta_tv） March 1, 2026

