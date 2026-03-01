掌權37年 伊朗最高領袖哈米尼身亡留下權力真空

伊朗國營電視台1日證實最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死訊，圖為哈米尼2007年於德黑蘭出席民兵集會時揮手致意的檔案照。（法新社）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在美以發動的空襲中身亡，結束其長達37年的統治。身為中東在位時間最長的領導人，哈米尼是伊朗政教合一體制的核心決策者。他的離世，不僅使伊朗進入新的權力過渡階段，其身後的權力過渡安排亦備受關注。

1989年接掌最高領袖 掌握體制最終決定權

1981年，哈米尼在遭遇暗殺時導致右臂癱瘓。1989年，伊朗伊斯蘭共和國首任最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）逝世後，哈米尼隨後接任此職位。

在其主政的近40年期間，伊朗體制內的權力結構發生顯著變化，特別是「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）的政治與經濟影響力出現明顯擴張。在伊朗的政治運作中，總統與議會雖經由選舉產生，但國家的核能計畫發展、武裝部隊指揮權以及整體外交方針，均由最高領袖掌握最終拍板權。

在外交與區域戰略上，哈米尼長期堅持不與美國妥協、不承認以色列的既定立場。分析指出，在他的支持下，伊朗建立起被稱為「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的區域網路。

透過革命衛隊的資金運作與技術支援，該網路涵蓋了黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），以及葉門「青年運動」（Houthi，另譯為胡塞武裝）等武裝力量。外界認為，這種依靠區域代理人的非對稱戰略，被外界視為提升伊朗在中東的影響力。

在國內治理方面，伊朗近年來經歷多起因經濟困境與宗教法規引發的大規模全國性抗議，包括2009年的總統選舉爭議，以及2022年因女性頭巾事件引發的示威浪潮。面對這些內部動盪，哈米尼與伊朗官方多將其定調為外國勢力介入的顛覆行動，並動用安全部隊與民兵進行平息。

哈米尼生前並未明確指定接班人。目前，其長子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）被外界點名為潛在的繼任人選之一。

分析人士指出，掌握實質武力與國家資源的革命衛隊，在未來的權力過渡階段中將扮演何種角色，已成為國際社會高度關注的焦點。接下來的權力交接程序，將依據伊朗憲法由專家會議（Assembly of Experts）啟動。

