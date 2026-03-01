英相施凱爾譴責伊朗無差別攻擊他國　籲重回談判桌

英國首相施凱爾今天下午就中東情勢發表談話，呼籲伊朗停止攻擊區域內其他國家、放棄武器發展計畫，並停止暴力鎮壓伊朗民眾，「這就是緩和局勢、重返談判桌之道」。

施凱爾（Keir Starmer）上午針對中東情勢發展主持內閣緊急會議後，下午在首相府對全國民眾發表談話。他之前曾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行三方通話，討論區域情勢，隨後發表聯合聲明。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，施凱爾在對全國談話中明白指出，英國在美國和以色列今天對伊朗發動的攻擊行動中「未扮演任何角色」，英德法領袖的聯合聲明也表明這3個國家「未參與打擊」。

英德法聯合聲明以及施凱爾的談話皆未評價以色列和美國的行動，未具體表態支持或反對。

施凱爾在談話開場表示，今天上午美國和以色列攻擊伊朗境內目標，伊朗隨後在區域內發動數起「無差別」打擊。施凱爾譴責伊朗對英國在區域內夥伴的襲擊，指出許多國家並非這場衝突的當事方。

施凱爾談到，英國長期以來的態度明確，即伊朗政權極度可惡，不僅謀殺數以千計本國人民、殘暴鎮壓抗議，更試圖讓區域局勢更不穩定。甚至是在英國，伊朗政權也對異議人士及猶太社群構成直接威脅；僅於過去一年，英國境內即有超過20起原本可能造成死亡的攻擊行動，背後就是伊朗撐腰。

施凱爾強調，由此可見伊朗絕不可被允許發展核武；防範伊朗發展核武，這依然是英國及盟友的首要目標，包括美國。

為實踐在中東地區對盟友的安全承諾、保護盟友，並維護英國利益、保衛英國人民，施凱爾說，英國近期已強化在區域內的防衛部署，包括加強防衛軍事基地，此刻「我們的部隊正處於行動狀態，英國的飛機正在空中飛行」，而這都是預先經過協調的區域防衛行動的一部分。

施凱爾指出，英國的行動依循國際法。他強調，預防局勢進一步升級、重返外交進程是當務之急。

「伊朗現在就可以結束這一切」，施凱爾說，而重返談判桌之道就是停止攻擊區域內其他國家、放棄武器發展計畫，並停止對伊朗民眾施展駭人暴力與鎮壓。

施凱爾強調，伊朗民眾「理應有權決定自己的未來」，而這正是英國長久以來的立場。

英德法領袖聯合聲明則提到，英國、德國和法國一向敦促伊朗政權終止核計畫、有限發展彈道飛彈，停止在中東地區以及英德法境內破壞局勢穩定，並停止對本國人民施行駭人暴力與鎮壓。

儘管如此，聲明指出，英、德、法皆未參與美國和以色列對伊朗的打擊，但正與國際夥伴保持「密切聯繫」，包括美國、以色列和中東地區夥伴國家。聲明重申3國將致力促進區域穩定、保護平民安全。

聲明並「以最強烈措辭」譴責伊朗對區域內各國的攻擊，呼籲恢復談判，而伊朗人民「必須被允許決定自身未來」。

回應美以攻勢，伊朗對巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等中東國家發動攻擊，並稱打擊目標為各國境內的美軍相關設施和軍事基地。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在衝突爆發後接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）連線專訪，主張伊朗對區域內其他國家的打擊是針對軍事目標，屬於「自我防衛」。

他說，伊朗「不想要戰爭」，有意緩和局勢並協商；只要美以收手，伊朗就會停止「自我防衛」。

阿拉奇並稱美以推動伊朗政權變更是「不可能的任務」。（編輯：洪培英）1150301

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法