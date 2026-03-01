為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美對伊朗發動軍事攻擊　川普：關心伊朗人民自由

    2026/03/01 04:30 中央社

    美國總統川普今天凌晨宣布已開始對伊朗發動名為「史詩怒火」的大規模作戰行動，他稍後接受華郵專訪時說，他主要關心的是伊朗人民的自由。川普稍早也在一段影片中表示，當美軍軍事行動結束後，鼓勵伊朗人民奪回對自己政府的控制權。

    美國和以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗武裝部隊也襲擊中東多處美以兩國的設施，進行報復。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X發文表示，川普（Donald Trump）徹夜在位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）監看局勢，並與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

    美軍中央司令部（CENTCOM）隨後在X發文寫道，美國及其夥伴部隊今天於美東時間凌晨1時15分開始對目標發動襲擊，目的在於瓦解伊朗政權的安全體系，並優先打擊構成立即威脅的地點。

    中央司令部指出，打擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的指揮與控制設施，伊朗的防空設施、飛彈和無人機發射場地，以及軍用機場。

    川普稍早接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）簡短電話專訪，被問及發動這場軍事行動並推動伊朗政權更迭後，希望留下什麼樣的歷史評價，他回應「我想要的只是人民的自由」。

    在此之前，川普今天清晨約2時30分在社群發布一段影片，他在影片中宣布，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權」威脅美國及其核心的國家安全利益。

    川普指出，美國曾「一再尋求達成協議」來遏止伊朗的核計畫，並指控伊朗「拒絕了每一次放棄核野心的機會」。

    他還向伊朗民眾喊話，呼籲他們在美軍行動結束後奪回政府，「這或許是你們幾代人唯一的機會」。

    李威特表示，川普及其國安團隊今天將持續密切關注局勢發展。（編輯：洪培英）1150301

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播