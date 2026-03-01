美對伊朗發動軍事攻擊　川普：關心伊朗人民自由

美國總統川普今天凌晨宣布已開始對伊朗發動名為「史詩怒火」的大規模作戰行動，他稍後接受華郵專訪時說，他主要關心的是伊朗人民的自由。川普稍早也在一段影片中表示，當美軍軍事行動結束後，鼓勵伊朗人民奪回對自己政府的控制權。

美國和以色列今天聯手對伊朗發動攻擊，伊朗武裝部隊也襲擊中東多處美以兩國的設施，進行報復。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X發文表示，川普（Donald Trump）徹夜在位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）監看局勢，並與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話。

請繼續往下閱讀...

美軍中央司令部（CENTCOM）隨後在X發文寫道，美國及其夥伴部隊今天於美東時間凌晨1時15分開始對目標發動襲擊，目的在於瓦解伊朗政權的安全體系，並優先打擊構成立即威脅的地點。

中央司令部指出，打擊目標包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的指揮與控制設施，伊朗的防空設施、飛彈和無人機發射場地，以及軍用機場。

川普稍早接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）簡短電話專訪，被問及發動這場軍事行動並推動伊朗政權更迭後，希望留下什麼樣的歷史評價，他回應「我想要的只是人民的自由」。

在此之前，川普今天清晨約2時30分在社群發布一段影片，他在影片中宣布，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權」威脅美國及其核心的國家安全利益。

川普指出，美國曾「一再尋求達成協議」來遏止伊朗的核計畫，並指控伊朗「拒絕了每一次放棄核野心的機會」。

他還向伊朗民眾喊話，呼籲他們在美軍行動結束後奪回政府，「這或許是你們幾代人唯一的機會」。

李威特表示，川普及其國安團隊今天將持續密切關注局勢發展。（編輯：洪培英）1150301

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法