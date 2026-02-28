美以襲伊朗前 中國科技公司連曝美軍部署衛星圖

美以聯手襲擊伊朗前，中國商用衛星公司覓熵科技MizarVision連續數日曝光美軍在中東區域部署衛星圖。圖為葉門。（擷取自X平台）

美國、以色列聯手襲擊伊朗前，中國一家商用衛星公司連曝美軍部署衛星圖，包括11架美國F-22隱形戰鬥機部署在以色列奧華特空軍基地畫面，引起官媒轉載、社群熱議。

美國、以色列聯手襲擊伊朗前，中國商用衛星公司覓熵科技MizarVision連續數日曝光美軍在中東區域部署衛星圖，每篇發文加上「＃上帝視角看世界」、「＃美軍動態」等hashtag，引起官媒轉載、社群熱議。

環球時報1月報導引用覓熵科技提供的衛星影像圖分析美軍在中東地區布局變化，分析情勢走向；昨天再引衛星圖像資料指出，當地時間26日11架美國F-22隱形戰鬥機已經部署在以色列南部奧華特空軍基地。

報導提到，F-22隱形戰鬥機具備空對空和空對地作戰能力，這是首款具備超音速巡航能力的美軍戰機，由於配備機密技術，美國禁止向其他國家出售該型號戰機，F-22隱形戰鬥機的部署代表中東情勢進入決定性回合。

國防安全亞洲（Defence Security Asia）26日撰文指出，11架美國F-22隱形戰鬥機被中國商用衛星公司曝光，這是中東軍力部署透明度重要轉折點，顯示軍用情報、監視和偵察（ISR）競爭正在激烈展開。

一名不具名中國分析師在國防安全亞洲撰文中提到，透過公開美國的軍力部署，中國正在向外界展現監控能力，也讓華盛頓的行動在保密作業上更加複雜，衛星揭露軍事訊息也在灰色地帶競爭中，不是純粹的商業透明度。

中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上對於美國攻擊伊朗說明中國立場。

外媒記者提問，如果美國攻擊伊朗，中國是否會與俄羅斯一起支持伊朗抵禦美國的侵略行為？

毛寧回應，中方一貫主張透過政治外交途徑解決問題，反對在國際關係中使用或威脅使用武力。中國和伊朗兩國人民傳統友好，中方支持伊朗政府和人民維護國家穩定和正當權益，希望各方珍惜和平，保持克制，透過對話解決分歧。（編輯：周慧盈）1150228

美以開打伊朗前，中國商用衛星公司覓熵科技MizarVision連發美軍在中東區域部署衛星圖。（擷取自X平台）

中國商用衛星公司覓熵科技MizarVision連發美軍在中東區域部署衛星圖，還hashtag「＃美軍動態」。（擷取自X平台）

