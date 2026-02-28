以軍襲伊布局數月 刻意選白天「戰術奇襲」達陣

美國總統川普（左）、伊朗最高領袖哈米尼（中）、以色列總理納坦雅胡（右）。（法新社）

以色列28日上午與美國協同，聯合打擊伊朗後，以國軍方提供有關這場行動的更多細節，表示行動刻意選擇在白天、而非夜間進行，鎖定伊朗政治與安全高層會晤時機，成功達成「戰術奇襲」。

《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）28日下午指出，當天上午攻擊伊朗的行動，打擊首都德黑蘭多處「伊朗政治—安全核心成員聚集」的地點。軍方表示，這場行動經過數月規劃，包括軍事情報局一項重要情報活動，「以（伊朗）政權高層官員會集會的時間，找出行動機會」。

以國軍方強調，儘管伊朗有所戒備，但是以國仍選擇在上午、而非夜間發動攻擊，結果「達成第二次戰術奇襲」，意指以國去年6月為期12天的攻擊伊朗行動，首波打擊同樣達成出其不意的效果。

軍方說，情報人員為了這次行動，花了數千小時，建立目標清單，目標數量「增加了百分之數百」以確保在必要時做好準備發動攻擊。這些目標鎖定工作，是與「精準定位和追蹤伊朗指揮官和領導高層動向」同步進行，此外，美國決定加入對伊朗行動，是一個「重要因素」，就是對以軍情報與作戰能力的信心，以及去年6月戰爭的成果。

稍早以色列時報和美國有線電視新聞網（CNN），各自引述一名以國官員和兩名了解行動內容的以國消息人士說法，28日攻擊行動主要目標，包括伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）、國防委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）和最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）等人。

