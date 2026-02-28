為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全球僅50份又減1 美國宅宅買《月姬》體驗版遭海關無情撕碎

    2026/02/28 19:18 即時新聞／綜合報導
    日前有美國宅宅從葡萄牙購入全球僅50份的限量版遊戲，不料拿到時已殘破不堪。（圖擷取自@TehKeripo推特社群平台「X」）

    日前有美國宅宅從葡萄牙購入全球僅50份的限量版遊戲，不料拿到時已殘破不堪。（圖擷取自@TehKeripo推特社群平台「X」）

    為防止貨物夾帶違法物品，海關必要時會拆箱檢查。有美國網友買了全球只出50份的18禁文字冒險遊戲《月姬》體驗版，收到時竟整個破碎，發文訴苦，吸引1600萬人次觀看，9萬人點讚，引發收藏圈對高價商品通關風險的討論。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「Keripo」的美國網友分享他的《月姬》體驗版碎片及開箱內容，訴苦說，「拆開全毀真的要哭」。他詢問DHL後得知，包裹確實曾經過檢查程序，但未獲得更詳細說明。

    原PO貼出賣家寄出前用大量氣泡紙、厚紙板、緩衝材包裝，可見用心程度，但拿到時，包材不僅被拆除，磁碟片本體也出現破壞性裂痕。

    美國海關也曾出現收藏品在通關或運輸過程中受損的案例。2023年有網友購買Game Boy《寶可夢黃版》卡帶（價值10500美元，約新台幣33萬）遭暴力檢查、2025年有人購買《音速小子》夏特的公仔也慘遭分屍、價值3000美元（約新台幣94000元）的初音未來BJD被海關弄壞，所幸有獲得賠償。

    熱門推播