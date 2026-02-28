全球僅50份又減1 美國宅宅買《月姬》體驗版遭海關無情撕碎

日前有美國宅宅從葡萄牙購入全球僅50份的限量版遊戲，不料拿到時已殘破不堪。（圖擷取自@TehKeripo推特社群平台「X」）

為防止貨物夾帶違法物品，海關必要時會拆箱檢查。有美國網友買了全球只出50份的18禁文字冒險遊戲《月姬》體驗版，收到時竟整個破碎，發文訴苦，吸引1600萬人次觀看，9萬人點讚，引發收藏圈對高價商品通關風險的討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Keripo」的美國網友分享他的《月姬》體驗版碎片及開箱內容，訴苦說，「拆開全毀真的要哭」。他詢問DHL後得知，包裹確實曾經過檢查程序，但未獲得更詳細說明。

原PO貼出賣家寄出前用大量氣泡紙、厚紙板、緩衝材包裝，可見用心程度，但拿到時，包材不僅被拆除，磁碟片本體也出現破壞性裂痕。

美國海關也曾出現收藏品在通關或運輸過程中受損的案例。2023年有網友購買Game Boy《寶可夢黃版》卡帶（價值10500美元，約新台幣33萬）遭暴力檢查、2025年有人購買《音速小子》夏特的公仔也慘遭分屍、價值3000美元（約新台幣94000元）的初音未來BJD被海關弄壞，所幸有獲得賠償。

My Tsukhime Trial Edition （月姫 体験版） finally arrived, one of only 50 copies in the world. Only to discover that US Customs had removed all the bubble wrap and physically destroyed the floppy disk. Will file a report but literally crying right now????#TYPEMOON #Tsukihime #月姫 pic.twitter.com/i8Mup326Zs — Keripo （@TehKeripo） February 26, 2026

