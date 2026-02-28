為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以美襲伊朗首波鎖定這5人 以軍評估初步戰果「非常成功」

    2026/02/28 19:02 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社檔案照）

    伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社檔案照）

    以色列28日協同美國對伊朗發動攻擊，以國初步評估，在達成殲滅伊朗領導階層此目標上，「非常成功」；一名以國官員透露，28日攻擊正是以伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）為目標。

    《以色列時報》28日報導，一名以國官員指出，除了前述兩名領導人，伊朗政權和軍方其他最高層級領導人也同被列為打擊目標。《美國有線電視新聞網》（CNN）引述兩名了解行動內容的以國消息人士說法，28日行動目標鎖定哈米尼、裴澤斯基安、武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）；其他被列為目標的伊朗高層，還包括新設國防委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）、最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani），這兩人都是哈米尼的親信。

    以色列時報引述以國第12頻道（Channel 12）報導，根據未具名以國消息來源說法，以國軍方對行動到目前為止的戰果進行評估，感到「非常滿意」，認為在殲滅伊朗領導階層這個目標上，取得「非常高度成功」；相關評估涉及伊朗軍方高階將領和裴澤斯基安。

    CNN報導，尚不清楚前述以國打擊目標是否遇襲。稍早路透報導指出，哈米尼已被轉移到安全地點，並不在德黑蘭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播