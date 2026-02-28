以美襲伊朗首波鎖定這5人 以軍評估初步戰果「非常成功」

伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社檔案照）

以色列28日協同美國對伊朗發動攻擊，以國初步評估，在達成殲滅伊朗領導階層此目標上，「非常成功」；一名以國官員透露，28日攻擊正是以伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）、總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）為目標。

《以色列時報》28日報導，一名以國官員指出，除了前述兩名領導人，伊朗政權和軍方其他最高層級領導人也同被列為打擊目標。《美國有線電視新聞網》（CNN）引述兩名了解行動內容的以國消息人士說法，28日行動目標鎖定哈米尼、裴澤斯基安、武裝部隊參謀總長墨沙維（Abdolrahim Mousavi）；其他被列為目標的伊朗高層，還包括新設國防委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）、最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani），這兩人都是哈米尼的親信。

以色列時報引述以國第12頻道（Channel 12）報導，根據未具名以國消息來源說法，以國軍方對行動到目前為止的戰果進行評估，感到「非常滿意」，認為在殲滅伊朗領導階層這個目標上，取得「非常高度成功」；相關評估涉及伊朗軍方高階將領和裴澤斯基安。

CNN報導，尚不清楚前述以國打擊目標是否遇襲。稍早路透報導指出，哈米尼已被轉移到安全地點，並不在德黑蘭。

