施壓Anthropic授權無限制使用 國會議員：五角大廈霸凌一流企業

Anthropic的AI工具Claude在美軍抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅行動中發揮作用，但也引發AI在軍事道德層面的爭議。（路透）

美國戰爭部長赫格塞斯在24日會議中，對美國人工智慧公司Anthropic執行長阿莫戴發出最後通牒，限期同意軍方的完整合法使用權，否則不排除以法律施壓。

五角大廈作法引發國會兩黨議員批評，共和黨參議員提里斯表示，Anthropic試著盡一切努力協助政府，五角大廈的處理方式卻缺乏專業素養；參議院情報委員會民主黨籍副主席華納指責五角大廈霸凌美國一流企業。

美國戰爭部發言人帕內爾早先在社群媒體申明，對公民的大規模監控並不合法，軍方無興趣使用AI從事這類活動或發展缺少人員監控的自動化武器。他強調，五角大廈希望能將Anthropic的模型用於一切合法目的，強調不對用途設下限制，才能防止公司危害關鍵軍事行動。

另據「金融時報」引述美政府官員說法，若Anthropic不同意五角大廈不受限制使用該公司技術，將作廢去年8月向3個政府部門提供該公司AI工具Claude的合約。

