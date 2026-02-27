為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    施壓Anthropic授權無限制使用 國會議員：五角大廈霸凌一流企業

    2026/02/27 23:00 編譯林家宇／綜合報導
    Anthropic的AI工具Claude在美軍抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅行動中發揮作用，但也引發AI在軍事道德層面的爭議。（路透）

    Anthropic的AI工具Claude在美軍抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅行動中發揮作用，但也引發AI在軍事道德層面的爭議。（路透）

    美國戰爭部長赫格塞斯在24日會議中，對美國人工智慧公司Anthropic執行長阿莫戴發出最後通牒，限期同意軍方的完整合法使用權，否則不排除以法律施壓。

    五角大廈作法引發國會兩黨議員批評，共和黨參議員提里斯表示，Anthropic試著盡一切努力協助政府，五角大廈的處理方式卻缺乏專業素養；參議院情報委員會民主黨籍副主席華納指責五角大廈霸凌美國一流企業。

    美國戰爭部發言人帕內爾早先在社群媒體申明，對公民的大規模監控並不合法，軍方無興趣使用AI從事這類活動或發展缺少人員監控的自動化武器。他強調，五角大廈希望能將Anthropic的模型用於一切合法目的，強調不對用途設下限制，才能防止公司危害關鍵軍事行動。

    另據「金融時報」引述美政府官員說法，若Anthropic不同意五角大廈不受限制使用該公司技術，將作廢去年8月向3個政府部門提供該公司AI工具Claude的合約。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播