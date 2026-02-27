抓捕馬杜羅一戰成名！堅守AI良知 Anthropic拒絕美軍無限制使用

Anthropic執行長阿莫戴堅持自家AI工具應堅守的道德底線。（彭博）

美軍在1月3日抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的「絕對決心行動」中，使用美國人工智慧公司「Anthropic」AI工具「Claude」，使該公司一戰成名，卻也陷入道德與潛在有害軍事用途的兩難處境。對此，Anthropic表明，雖不願斷絕與五角大廈合作的機會，但在良知上仍無法同意軍方不受限制使用AI工具。

戰爭部長赫格塞斯先前已表態，五角大廈不會採用不允許軍方作戰的AI模型。他在24日的會議中，對Anthropic執行長阿莫戴發出最後通牒，必須在27日下午5時1分前同意軍方的完整合法使用權，否則不排除搬出「國防生產法」迫使Anthropic就範，或是將該公司貼上供應鏈風險標籤，此舉將損害與其他政府合約商的合作機會。

阿莫戴26日發布聲明，從五角大廈收到的新合約內容來看，在防止Claude用於大規模監控美國公民及其他全面自動化武器上並無進展，出於良知，無法同意軍方對工具的無限制使用權限。

阿莫戴表示，戰爭部有權選擇觀點最為一致的合約商，「但鑒於本公司的科技向武裝部隊提供的重大價值，我們期盼他們能重新評估。」

