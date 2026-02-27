為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    時間緊迫、政治風格迥異 傳川習會準備工作難題不斷

    2026/02/27 21:48 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普（左）預計4月赴北京與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）

    美國總統川普（左）預計4月赴北京與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透）

    「南華早報」27日引述知情人士說法，距離美國總統川普4月的中國國是訪問不到6週，美中團隊協調工作卻面臨諸多難題。時間緊迫、政治文化差異及川普政府有別常規的作法，使雙方難以達成充分準備，可能限縮川普與中國國家主席習近平的會晤成果。

    熟知出訪規劃的前官員及分析人士指出，雙方協調上的落差，部分出自川普對團隊的授權有限，輕視程序以及看重迅速取得勝果，偏好以個人魅力及其「直覺」作為峰會的籌辦原則。

    上述態度反映出美中的政治文化差異。北京的準則要求在領袖出席的重大場合杜絕意料之外的差錯；華盛頓則較能容忍臨場發揮和隨機應變，對川普政府來說更是如此。

    知悉行程安排細節的人士表示，華府少數不具備出訪實務經驗的人員，以僥倖的態度安排這場可能是川普政府意義最為重大的行程，讓北京既擔憂又憤怒，「他們（中方）把此行視作一次契機，美方卻不這麼想。」

    川習會從確定到預計舉行的日程倉促，使得準備工作壓縮到只有數週時間。華府智庫布魯金斯研究所中國專家何瑞恩，川習在月初的一通電話無法取代這場可能具歷史重要性的會議準備程序，「川普行前的準備越少，出乎意料和失望的可能性就越大。」

