美國步入黃金時代？川普稱經濟空前繁榮 70％不認同

川普一再宣稱，美國已克服通貨膨脹。（法新社）

美國總統川普在24日的「國情咨文」演說指出，「這是美國的黃金年代，經濟正以前所未有的狀況蓬勃發展」。然而路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，高達68％的美國人不認同美國經濟繁榮的說法。

調查顯示，對於美國經濟狀況，共和黨人看法分歧，其中56％認為美國經濟蒸蒸日上，43％則不認同。這對11月3日舉行的期中選舉是一記警訊，川普的政黨將力保參眾兩院多數席次。

田納西州狄克森市53歲選民崔普（Marcus Tripp）說，希望川普優先考慮的是讓國家更繁榮，而非卯力驅逐無證移民（unauthorized）。

立場傾向共和黨的他說，「他（川普）必須將焦點放在經濟上，即使我家是雙薪家庭，生活也很拮据。我對房租與一切開銷上升的憂慮更甚於街上傢伙是否持有公民文件」。

根據路透／益普索調查，受訪民眾認為，決定其11月期中選舉投票意向的頭號議題是生活成本。他們也駁斥物價上漲不再是問題的說法。

川普上月指稱，「通膨已被戰勝」，美國目前「幾乎沒有通膨」，民調顯示，僅有16％受訪者認同這樣的說法，82％反對，其中72％共和黨支持者反對這個說法，民主黨支持者則高達93％。

對於川普最重要的經濟政策：升高關稅，78％受訪者說，至少聽過調漲關稅，54％表示，預期關稅將增加生活成本。

德州科聖體市（Corpus Christi）的50歲獨立選民里奇（Tiffany Ritchie）說，2024年她投票給川普，但現在她認為川普的關稅政策根本行不通，「我們不能透過關稅解決經濟問題」。

線上民調訪問全美4638名美國成年人，誤差範圍為2個百分點。

