    國際

    遠古人雜交基因解密 男尼安德塔人配對女智人為主流

    2026/02/27 20:42 編譯管淑平／綜合報導
    尼安德塔人與智人混血家庭模擬圖。（路透檔案照）

    人類祖先智人和遠古近親尼安德塔人，數萬年前曾在歐亞部分地區並存，並曾多次雜交，26日在《科學》（Science）期刊發表的一份研究指出，分析基因顯示，智人與尼安德塔人常見「女智人」和「男尼安德塔人」的配對，為遠古人類的親密互動提供新線索。

    《路透》、《美聯社》報導，現今大多數非洲撒哈拉以南地區以外的現代人，體內仍保有1%到4%的尼安德塔基因，包括一些影響人類對疾病抵抗力的基因，科學家據此了解到，尼安德塔人和智人曾經交配。不過，人類基因組中的尼安德塔人DNA並非平均分佈，尤其在性染色體之一X染色體中，幾無尼安德塔人DNA。

    過去學者推測，或許是因為某些尼安德塔人基因在該染色體對人類並無益處、甚至會有害，因此隨著演化逐漸被淘汰。另一種可能解釋則與配對模式有關。

    為了解開這個謎團，美國賓州大學人類演化基因學家普雷特（Alexander Platt）等研究團隊26日發表的研究，分析3份尼安德塔人基因組，追蹤25萬年前基因交流痕跡，結果發現，尼安德塔人X染色體上有較多智人DNA，與現代人X染色體顯著缺少尼安德塔人DNA，形成相反的分佈模式。

    普雷特指出，最合理的解釋就是配對方式。人類性染色體有X、Y兩條，女性為2個X，各從父、母遺傳，男性則從母親遺傳X、從父親遺傳Y染色體；其他染色體，兩性都是各自從父、母遺傳一條。平均而言，人類每3條X染色體，就有2條來自母親。因此，若較多智人女性與尼安德塔男性交配，長期下來就會導致尼安德塔人X染色體上含有較多智人DNA，而智人X染色體則缺少尼安德塔人DNA。

    這意味著這2種遠古人類族群的雜交，較多為男尼安德塔人與女智人交配的組合。數學模型也證實這種交配取向可呼應在現代人身上觀察到的基因分佈模式。

    智人和尼安德塔人原本有共同祖先，在大約60萬年前發生演化分歧，尼安德塔人主要在歐洲、智人則在非洲持續演化，後者從非洲往外擴散到歐亞後，在某階段人數一度遠超過尼安德塔人。尼安德塔人在大約4萬年前消失。

