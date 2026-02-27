美伊核談判陷僵局 傳川普聽取軍事行動選項

圖為被美國派往中東地區的「福特號」航艦。（擷自美國海軍官網）

美國與伊朗26日在瑞士日內瓦展開第三輪核談判，儘管阿曼外交部長阿布塞迪及伊朗外長阿拉奇都聲稱取得「重大進展」，但實際上美伊並未達成任何協議，雙方預計3月2日繼續較低層級的技術性談判。由於美國已在該地區集結龐大軍力，雙方開戰風險依舊不容忽視。

美國新聞網站《Axios》引述一位美國官員及一名知情人士指出，美軍中央司令部司令古柏，26日已向川普彙報向伊朗採取軍事行動的各種選項。不過，出身美軍陸戰隊且曾參與伊拉克戰爭的美國副總統范斯表示，即便川普下令對伊朗發動攻擊，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。

伊朗外長阿拉奇和美國總統川普的特使魏科夫和女婿庫希納等人，26日上午和晚上舉行長達6小時馬拉松談判，但雙方既未取得外交突破，也未就川普要求德黑蘭當局徹底卸除核計畫的訴求達成協議。阿拉奇表示，他與魏科夫、庫希納取得「良好進展」，在一些問題上達成共識，但在其他一些問題上仍存在分歧。

阿拉奇也證實，雙方技術團隊3月2日將在奧地利維也納的聯合國原子能總署總部會晤，並堅稱雙方比以往任何時候都更認真尋求達成協議，還說「這是我們迄今談判進展最順利的一次」。然而，魏科夫和庫希納目前都對談判現狀保持沉默。

《紐約時報》指出，技術團隊通常由核問題、銀行業和制裁方面的專家組成，他們參與談判表明談判取得進展，但這並不能排除美國或以色列，對伊朗發動部分攻擊的可能性。

智庫「國際危機組織」伊朗事務主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，德黑蘭26日提出最新方案後，美方沒有立即退出，就是個好兆頭，「但美方談判團隊重返會談，本身就表明雙方存在足夠的共同點」。

一位西方外交官透露，美方在會談中表示，他們對伊朗可能繼續使用老舊、易於監控的地面反應爐設施進行研究持開放態度，惟美方只願意逐步且適度放鬆對伊朗制裁，此一立場可能導致協議破裂。

美方也告訴德黑蘭，希望看到其永久禁止一切核生產活動，並禁止在境內進行任何鈾濃縮活動，而德黑蘭則提議暫停所有鈾濃縮活動數年，以重建信任，但允許出於醫療研究目的，進行最低限度鈾濃縮，且他們本來就有權依據「禁止核武器擴散條約」、出於民用目的進行鈾濃縮。

《美聯社》指出，就在最新一輪談判結束前，伊朗國家電視台聲稱，德黑蘭決心繼續進行鈾濃縮活動，拒絕將鈾轉移到境外，以尋求解除國際制裁的提議，顯然不願滿足川普的要求。德黑蘭27日更呼籲，為了達成協議，華府必須放棄「過分的要求」。

德黑蘭聲稱，美以聯軍去年6月空襲伊朗三處主要核設施，就未進行鈾濃縮活動，但它阻止國際原子能總署稽查人員到訪。《美聯社》分析衛星照片顯示，其中兩個地點有活動跡象，這表明德黑蘭正試圖評估並回收該處的核材料。

在川普上一任期廢除2015年伊朗核協議後，德黑蘭即將鈾濃縮純度提升至60%，距離武器級90%僅一步之遙。美國情報機構評估，德黑蘭尚未重啟核武計畫，但已進行一些活動，加強製造核武時的能力，而一些伊朗官員也曾公開表示，若決定製造核武，該國已做好準備。

