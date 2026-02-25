去年全球129名記者喪生連兩年創新高 3分之2死於加薩以軍砲火

一名記者拿著在以軍攻擊加薩行動中喪生的同業生前使用的相機。（法新社檔案照）

致力推動新聞自由和捍衛記者權利的非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）25日公布最新報告指出，去年全球共有129名記者和媒體工作者喪生，再度創下新高，其中有3分之2是在以色列對加薩走廊軍事行動中喪生。

《法新社》25日報導，這是該委員會30多年的統計以來，全年新聞工作者遇害人數連續第二年創下新高。CPJ執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）在聲明中說，在資訊的取得比以往更為重要的時候，記者遇害人數卻達到創紀錄的新高，「當記者因報導新聞而喪生，我們所有人都身處風險之中」。

根據保護記者委員會這份報告，2025年喪生的新聞工作者，逾4分之3是發生在武裝衝突地區；去年有86名新聞工作者在以軍砲火中死亡，其中超過60%是在加薩報導的巴勒斯坦人。以色列軍方維持其說法，強調從未刻意以記者為攻擊目標。

除了以巴衝突，在烏俄戰爭和蘇丹衝突中喪生的記者人數也較前一年增加。CPJ的報告凸顯使用無人機攻擊的案例有所增加，去年共記錄到39起，其中28起是在加薩的以軍使用之無人機，另有5起是蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）。在烏克蘭，2025年共有4名記者死於俄羅斯軍無人機攻擊，是繼2022年的15人之紀錄後，烏俄戰爭期間全年人數最多者。

CPJ指出，「有罪不罰」文化持續存在，使新聞工作者處境愈加危險，許多案例缺乏透明調查。墨西哥去年有6名記者遭殺害，至今無一破案；菲律賓3名記者遭槍擊身亡。

