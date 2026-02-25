坦承擁2段婚外情遭艾普斯坦威脅！比爾蓋茲道歉

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）。（路透）

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）週二在員工大會上，針對自己與傑弗瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來向蓋茲基金會（Gates Foundation）員工道歉。他坦承自己犯了錯，令該慈善組織蒙上陰影。蓋茲指出，艾普斯坦掌握他婚外情的事情，並且以此威脅他。但他堅稱自己並未參與艾普斯坦的罪行。

根據《華爾街日報》報導，蓋茲在員工大會中承認，他曾與兩名俄羅斯女性發生過婚外情，艾普斯坦後來發現了這件事，但這些女性並非艾普斯坦案的受害者。蓋茲表示：「我沒做過任何違法的事，也沒見到任何違法的事。」關於近期公開的艾普斯坦檔案中，出現蓋茲與臉部被遮蓋女性的合照，蓋茲解釋，那是艾普斯坦在會面後要求他與其助手們合照。蓋茲說：「我要澄清，我從未與受害者或他身邊的那些女性相處過。」

蓋茲表示，與艾普斯坦往來並帶著基金會高層參與會面是個「巨大的錯誤」。他道歉說：「對於因為我犯下的錯誤而被牽連進來的人，我深表歉意。」

這位億萬富豪表示，他從2011年開始與艾普斯坦會面，當時艾普斯坦已於2008年承認誘使未成年人賣淫。蓋茲說，他當時沒有妥善核對其背景。即便當時的妻子梅琳達表達過擔憂，蓋茲仍持續與其會面。蓋茲告訴員工：「以我現在所了解的情況來看，這件事糟糕了一百倍。不僅是他過去的罪行，現在顯然他當時仍持續有惡劣行為。」

承認婚外情與遭受威脅

蓋茲透露，他與艾普斯坦的往來一直持續到2014年，期間曾搭乘艾普斯坦的私人飛機，並在德國、法國、紐約與華盛頓共度時光。但他強調「從未留宿過」，也沒有去過艾普斯坦的私人島嶼。

在會中，蓋茲坦承了自己的私生活：「我確實有過婚外情，對象分別是一位在橋牌活動中結識的俄羅斯橋牌選手，以及一位透過商業活動結識的俄羅斯核子物理學家。」

根據報導，艾普斯坦曾利用掌握這些婚外情的資訊來威脅蓋茲。2017年，艾普斯坦曾寫信要求蓋茲報銷該名橋牌選手的程式設計學校學費。而在2013年的一封郵件中，艾普斯坦更露骨寫道：「比爾面臨從世界首富變成最大偽君子的風險，梅琳達會變成笑柄，外界捐款承諾也會因此消失。」並威脅要讓與蓋茲有染的女性在一夜之間成為話題人物。

基金會聲譽受損

蓋茲承認，他與艾普斯坦的關係以及司法部檔案中披露的郵件，已對蓋茲基金會的聲譽造成影響。他表示：「這絕對與基金會的價值觀與目標背道而馳。我們的專業非常仰賴聲譽。我的意思是，人們可以選擇要不要跟我們合作。」

蓋茲基金會發言人表示，蓋茲每年舉行兩次員工大會，此次他「坦誠交流，詳細回答了多個問題，並為自己的行為承擔了責任。」蓋茲強調，2014 年是他最後一次與艾普斯坦會面，之後雖然艾普斯坦持續寄信給他，但他皆未回應。

