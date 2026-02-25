為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    個人崇拜升級！ 北韓官媒追捧金正恩「天下第一偉人」

    2026/02/25 11:40 即時新聞／綜合報導
    北韓勞動黨近日再度推舉國務委員會委員長金正恩為總書記，官媒以「天下第一偉人」等表述加以頌揚。（法新社）

    北韓勞動黨近日在第9次代表大會上再度推舉國務委員會委員長金正恩為總書記後，官媒以「天下第一偉人」等表述加以頌揚。南韓媒體《韓聯社》直言，金正恩的個人崇拜宣傳儼然已升級。

    北韓勞動黨報《勞動新聞》25日刊登社論，稱金正恩再次當選總書記，使全國人民心潮澎湃、歡欣鼓舞。文中將「絕對軍事力量」、「建設大繁榮期」、「地方變革時代」等列為金正恩的主要政績，並回顧過去5年指出，「北韓已實現了他國數百年也難以完成的巨大成就，歸根究柢，這是關於奇蹟的故事。」

    《勞動新聞》還提及金正恩的政治理念「人民大眾第一主義」，強調「愛民精神」是其「偉大性」的基礎。社論稱，只要是為了人民的利益，勞動黨就能創造任何奇蹟。「金正恩同志以對人民的深厚熱愛開啟奇蹟時代，是『天下第一偉人』。」

    本月23日，勞動黨第9次代表大會第4天會議再次推舉金正恩為總書記。當天，勞動黨書記李日煥在選舉提議發言中指出，金正恩取得了5000年歷史中前所未有的偉大勝利。《韓聯社》分析認為，針對金正恩的個人崇拜宣傳正在進一步加強。

