4萬分之1奇蹟！「全白座頭鯨」母子同游 奪全球攝影獎

攝影師艾倫（Jono Allen）在東加海域拍下這頭出現機率僅約4萬分之1的全白座頭鯨幼鯨；這也是當地首度目擊並成功捕捉到此罕見膚色狀態的珍貴影像。（圖擷取自世界自然攝影獎／Jono Allen）

澳洲攝影師拍下出現機率僅約4萬分之1的「全白座頭鯨」幼鯨，奪得2026年「世界自然攝影獎」（World Nature Photography Awards）年度大獎。這張在南太平洋拍下的照片打破當地紀錄，首度捕捉到白色幼鯨與母鯨同游的罕見瞬間。該幼鯨的膚色並非源於常見的白化症，而是極為罕見的基因突變。

《BBC Wildlife》報導，這頭被命名為「Mãhina」的白色幼鯨，最初於2024年在位處南太平洋、距紐西蘭約2000公里的島國東加（Tonga）海域被發現。每年座頭鯨都會遷徙至這片溫暖海域繁衍後代。過去當地從未有人成功拍攝過全白座頭鯨，此張得獎照片成為極珍貴的生態實證。

請繼續往下閱讀...

棕熊獵捕紅鮭 展現狂野生存張力

除了海洋奇觀，攝影師在位於美國阿拉斯加州西南部的卡特邁國家公園（Katmai National Park）也捕捉到嚴酷的生存戰。鏡頭精準定格1頭巨大棕熊站在湍急水流中，張開大口咬向紅鮭（Sockeye salmon）的決定性瞬間。這張照片真實展現了頂級掠食者在極端自然環境下的爆發力。

冰島地熱奇觀 俯瞰宛如異星龍之眼

在地貌景觀類別，攝影師透過空拍機拍下位於冰島中部高地、鄰近兩大冰川的赫威拉維德（Hveravellir）地熱區。這座地熱池邊緣呈現出不斷旋轉的交織色彩，從高空俯瞰宛如一顆凝視天空的「龍之眼」。本屆賽事共收到來自全球51國的數千件作品，主辦單位已宣布開放2027年度報名，並將獲獎影像全數建檔供外界檢視。

攝影師威密斯鄧恩（Charlie Wemyss-Dunn）在美國阿拉斯加州卡特邁國家公園，拍下巨大棕熊在水流中撲向紅鮭的瞬間。（圖擷取自世界自然攝影獎／Charlie Wemyss-Dunn）

攝影師史匹茲（Miki Spitzer）透過空拍機，在冰島中部的赫威拉維德地熱區，拍下這座宛如「龍之眼」的絢麗地熱池。（圖擷取自世界自然攝影獎／Miki Spitzer）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法