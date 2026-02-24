自民黨大勝帶動民意回溫 高市早苗選後支持度飆升

高市早苗（前排中）與內閣部會大臣。（歐新社）

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中大獲全勝後，民調支持度持續上揚。《每日新聞》選後進行的民調顯示，高市內閣的支持度達61％，比選前調查上升4％，反對度則下降4％至25％。

《每日新聞》本月21日至22日進行的全國民調顯示，高市早苗內閣的支持度達61％，較1月24日至25日進行的調查上升4％，當時的支持度為57％。自2025年10月內閣就職以來，支持度一直維持在高位，但在今年1月大幅下滑，較去年12月下降10％。然而，在2月8日舉行的眾議院選舉之後，支持度再次上升。

請繼續往下閱讀...

針對自民黨在選舉中取得壓倒性勝利，贏得眾議院超過3分之2席次，達成「一個強黨多數弱黨」的局面，39％的受訪者表示他們不認為這是好事，超過對此感到高興的30％。另有31％的人表示不確定。在認為情況不好的人中，81％的人認為如果反對黨贏得更多席次會更好，而只有2％的人認為執政黨應該贏得更多席次。

當被問及他們在投票決定中最重視什麼時，31％的人表示「是否支持首相」，其次是「政黨或候選人的政策」（25％）和「候選人的品格或政治立場」（14％）。受訪者認為，高市呼籲選民支持她，強調「高市早苗是否應該擔任首相，應由主權人民決定」，並試圖將選舉變成對其領導能力的公投，此一策略似乎取得成功。

當被問及希望政府優先考慮哪些政策時（允許多選），72％的受訪者選擇應對高物價的措施，其次是經濟措施（48％）、社會保障（45％）、外交和安全（34％）及政治獻金問題（26％）。 12％的受訪者則選擇修憲。

至於是否對由立憲民主黨和公明黨組成的中道改革聯合新任領小川淳也抱有期望，44％的受訪者表示不確定，41％表示沒有期望，只有14％的受訪者表示對他抱持期望。

對於自民黨競選時承諾的「食品飲料消費稅兩年零徵收」，47％的受訪者表示，除非資金到位，否則不應實施減稅；29％的受訪者則認為高市內閣應該不惜一切代價減稅。包括有條件支持減稅的受訪者在內，共有76％的受訪者贊成減稅，而12％的受訪者認為沒有必要。59％的受訪者表示支持減稅的原因是「首相的領導能力」。

支持內閣的最常見原因是「對首相的領導能力抱有很高的期望」，佔比59％；其次是「對內閣政策抱有期望」，佔比19％；以及「沒有比首相更合適的人選或政黨」，佔13％。反對的主要原因是「對政策缺乏積極預期」，佔37％；其次是「因為內閣是由自民黨主導」，佔33％；以及「對首相的領導能力缺乏積極預期」，佔14％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法