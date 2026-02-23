不忍了？川普擬數日內對伊朗定點打擊 若不讓步將發動更大攻勢

美國總統川普傳出將在未來幾天內發動定點空襲打擊，對伊朗施壓。若其仍未屈服，將發動更大規模攻擊。（路透）

美國已在中東地區部署大規模軍力，意圖迫使伊朗達成核協議，雙方預計26日在瑞士日內瓦進行下一輪談判，不過美國總統川普耐心快要耗盡，傳出將在未來幾天內發動定點空襲打擊施壓。若伊朗仍未屈服，將發動更大規模攻擊。

據《紐約時報》報道，美國與伊朗代表預計26日在瑞士日內瓦進行下一輪談判，官員將這場會談視為避免軍事衝突的「最後努力」。儘管尚未做出最終決定，但知情人士表示，如果談判破裂，川普傾向展現軍事實力。

川普已向顧問透露，他擬先發動較有限的軍事打擊，包含空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的設施、核子基礎設施，以及彈道飛彈計畫相關的定點打擊，藉此向伊朗領導階層釋放明確訊號，他們必須放棄核武研發能力。

若上述行動仍未能迫使伊朗屈服，川普不排除再發動更大規模軍事打擊，直接推翻伊朗領導階層。

不過政府內部仍在討論，光靠空襲是否能達成更廣泛的政治目標，另外一項可能提供外交退場機制提案正在評估，擬允許伊朗在嚴格限制下，僅為醫療研究目的維持極有限度的鈾濃縮計畫，目前尚不清楚雙方是否會接受這樣的妥協方案。

對此，白宮拒絕直接評論總統的決策過程，僅表示外界對未來行動的揣測仍為時過早。

