艾普斯坦案掃到諾貝爾獎！前主席遭搜索 爆出「搞定中國就能拿獎」私訊

曾任諾貝爾委員會主席的挪威前總理賈格蘭德，因涉嫌向淫魔艾普斯坦尋求利益輸送，遭控嚴重貪腐。（法新社資料照）

美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案再掀波瀾，這回掃到了諾貝爾和平獎體系。挪威警方近日突襲搜索前諾貝爾委員會主席、挪威前總理賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）的住處，揭露艾普斯坦生前如何拿這層「通天關係」當作社交誘餌，藉機攀附全球政商名流。

據《美聯社》報導，挪威經濟犯罪調查局（Økokrim）證實，因應艾普斯坦解密文件中的線索，已對賈格蘭德發動搜索並展開貪腐調查。檢方懷疑這位曾在2009年至2015年主掌諾貝爾和平獎的前挪威總理，可能利用職務之便收受艾普斯坦的不當利益。亞格蘭已透過律師否認相關指控。

拉攏川普策士 誇口「搞定中國」

解密文件顯示，艾普斯坦頻繁向權貴炫耀他與賈格蘭德的交情。在2018年一則傳給前白宮首席策士班農（Steve Bannon）的簡訊中，艾普斯坦語帶玄機地誇口：「如果唐納（川普）知道你現在跟那個『下週一要決定和平獎是誰』的人變成哥們，他的頭絕對會爆炸。」

艾普斯坦甚至在簡訊中向班農暗示：「等到我們搞定中國（settle China），明年（和平獎）就該輪到你了。」報導特別指出，雖然沒有證據顯示艾普斯坦真的著手遊說諾貝爾獎，但他顯然將「認識和平獎主席」這件事，包裝成他在華府社交圈的談資。

這套手法也用在其他商業鉅子身上。2013年，艾普斯坦致信英國維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson），提及賈格蘭德將會借住他的房產，並稱「如果你也在，可能會覺得他很有趣」。同樣的話術也用於微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與前美國財長薩默斯（Larry Summers）。

然而，檔案也揭露了艾普斯坦的雙面人性格。他在給薩默斯的郵件中，私下形容賈格蘭德「不太聰明」（not bright），但擁有「獨特觀點」。諷刺的是，在賈格蘭德擔任主席期間，諾貝爾委員會分別在2009年與2012年將和平獎頒給了美國前總統歐巴馬與歐盟。

