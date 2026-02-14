直指中國幕後暗助！美駐北約大使：北京一通電話就能結束烏俄戰爭

美國駐北約大使惠塔克13日出席慕尼黑安全會議小組會談。（彭博）

俄羅斯侵略烏克蘭以來，獲得中國持續給予支持，美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使惠塔克（Matthew Whitaker）13日在德國召開的慕尼黑安全會議（MSC）上表示，中國的支持是俄羅斯得以持續這場戰爭的關鍵，只要北京願意，一通電話就能結束這場戰爭。

《彭博》14日報導，惠塔克13日在慕尼黑安全會議，一場討論美國外交政策的小組會談上表示，「中國可打電話給（俄羅斯總統）普廷（Vladimir Putin），明天就結束戰爭，切斷出售給普廷的軍民兩用技術」。他說，「中國能夠停止購買俄國石油和天然氣」，「這場戰爭完全是靠中國而得以進行」。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，中俄關係變得愈加緊密，俄國倚賴中國供應無人機及其他軍事裝備所需的關鍵零組件，同時，即使國際社會因俄國侵略戰爭，而升高對俄國關鍵石油貿易施壓，中國依然是俄羅斯原油的最大買家。

追蹤數據顯示，今年1月中國港口卸貨的俄羅斯原油數量，達到每日165萬桶，是2024年3月以來最高水準，也是自俄國侵略烏國以來，次高單月紀錄。

北京多次重申，願意在結束烏俄戰爭上扮演「建設性」角色。中國外交部長王毅本週在慕尼黑會晤烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha），根據雙方發布的會談紀要，王毅表示，將向烏國提供人道援助，以協助其因應俄軍對能源系統的攻擊。

