日本驚爆警界重大醜聞！集體偽造執法紀錄 2700張罰單被撤銷

神奈川縣警日前傳出執法不當，涉嫌集體偽造執法紀錄。圖為神奈川縣。（彭博）

日本神奈川縣警察廳日前傳出執法不當，涉嫌集體偽造執法紀錄。初步調查顯示，共有約2700件違規處分將被撤銷，官方預計退還超過3000萬日圓（約新台幣616萬元）的罰鍰。對此，涉案的巡查部長竟還大言不慚表示，是因為「去現場太麻煩了」才憑空捏造報告，引發日本社會強烈輿論撻伐。

根據《讀賣新聞》報導此事件起源於2024年，一名因「未保持車距」被開罰的民眾向警方諮詢，經縣警內部調查後才東窗事發。

請繼續往下閱讀...

「懶得去現場」 報告、罰單全靠編

報導指出，相關事件發生在2022年至2024年間。依照日本交通法規，警方在追蹤超速車輛時，必須保持一定距離並持續追蹤以確保測速精準。然而，神奈川縣警第二交通機動隊第四小隊的多名隊員，卻涉嫌在罰單上虛報追蹤距離。

更扯的是，若違規民眾逾期未繳罰鍰，警方本應製作「現場勘驗報告」以進入刑事程序，但涉案警察竟疑似連現場都懶得去，直接在辦公室「憑空想像」捏造虛假報告。

涉案的巡查部長在接受內部調查時，竟理直氣壯地表示：「我認為就算稍微強硬一點，排除違規者也是我的工作」，更直言是因為「覺得去現場太麻煩」才動手偽造文書。調查指出，這種不當執法行為並非個人行為，極有可能是整個小隊「集團式」的集體造假。

由於執法公正性蕩然無存，神奈川縣警宣布，除了極少數有行車紀錄器佐證的案件外，其餘相關2700件違規處分全數撤銷。這起事件導致許多無辜民眾權益受損，有人因此被扣點、吊銷駕照，甚至有人原本持有的「優良駕駛（金卡）」資格慘被降級。

目前神奈川縣警已正式著手辦理違規點數消除，並退還總額逾3000萬日圓的罰鍰。針對核心涉案人員，警方近期將依「虛偽有印公文書作成及行使」罪名，將巡查部長等數人正式移送橫濱地檢署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法