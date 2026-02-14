為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本驚爆警界重大醜聞！集體偽造執法紀錄 2700張罰單被撤銷

    2026/02/14 10:01 即時新聞／綜合報導
    神奈川縣警日前傳出執法不當，涉嫌集體偽造執法紀錄。圖為神奈川縣。（彭博）

    神奈川縣警日前傳出執法不當，涉嫌集體偽造執法紀錄。圖為神奈川縣。（彭博）

    日本神奈川縣警察廳日前傳出執法不當，涉嫌集體偽造執法紀錄。初步調查顯示，共有約2700件違規處分將被撤銷，官方預計退還超過3000萬日圓（約新台幣616萬元）的罰鍰。對此，涉案的巡查部長竟還大言不慚表示，是因為「去現場太麻煩了」才憑空捏造報告，引發日本社會強烈輿論撻伐。

    根據《讀賣新聞》報導此事件起源於2024年，一名因「未保持車距」被開罰的民眾向警方諮詢，經縣警內部調查後才東窗事發。

    「懶得去現場」 報告、罰單全靠編

    報導指出，相關事件發生在2022年至2024年間。依照日本交通法規，警方在追蹤超速車輛時，必須保持一定距離並持續追蹤以確保測速精準。然而，神奈川縣警第二交通機動隊第四小隊的多名隊員，卻涉嫌在罰單上虛報追蹤距離。

    更扯的是，若違規民眾逾期未繳罰鍰，警方本應製作「現場勘驗報告」以進入刑事程序，但涉案警察竟疑似連現場都懶得去，直接在辦公室「憑空想像」捏造虛假報告。

    涉案的巡查部長在接受內部調查時，竟理直氣壯地表示：「我認為就算稍微強硬一點，排除違規者也是我的工作」，更直言是因為「覺得去現場太麻煩」才動手偽造文書。調查指出，這種不當執法行為並非個人行為，極有可能是整個小隊「集團式」的集體造假。

    由於執法公正性蕩然無存，神奈川縣警宣布，除了極少數有行車紀錄器佐證的案件外，其餘相關2700件違規處分全數撤銷。這起事件導致許多無辜民眾權益受損，有人因此被扣點、吊銷駕照，甚至有人原本持有的「優良駕駛（金卡）」資格慘被降級。

    目前神奈川縣警已正式著手辦理違規點數消除，並退還總額逾3000萬日圓的罰鍰。針對核心涉案人員，警方近期將依「虛偽有印公文書作成及行使」罪名，將巡查部長等數人正式移送橫濱地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播