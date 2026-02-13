中日緊張！中國滑雪愛好者衝北海道大減 轉戰東北

中日關係緊張，中國赴日本滑雪勝地北海道的旅行預訂大幅減少。示意圖。（情境照）

在兩國關係緊張以及北京連續對赴日旅遊發出警告的背景下，中國前往日本滑雪勝地北海道的旅行預訂大幅減少，不少中國滑雪愛好者轉移陣地至本國東北的滑雪度假村。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」言論後，中日關係墜入冰點。新加坡海峽時報（The Straits Times）今天發自北京的報導說，眾多中國遊客受此影響考慮取消原定去日本的旅行計畫。

與此同時，正在義大利舉行的冬季奧運會引起更多人對滑雪的興趣，不少原本計畫赴北海道滑雪的中國遊客，改為選擇自家的東北地區。

市場研究機構China Trading Desk預計，與去年同期相比，今年前兩個月從中國到北海道首府札幌的旅行預訂將大幅減少62％，而中國東北吉林的熱門度假村北大湖滑雪酒店預訂量則將大增70％。

不過報導提到，湧向中國東北的滑雪熱潮也不無局限性。中國過去10年已修建約900個滑雪場和度假村，其中包括66個室內雪場，目前面臨著價格戰打進滑雪場的風險；此外，中國雪場的食品衛生、禁菸規定等也有待改進。

據指出，客流激增已導致中國一些滑雪度假村不堪重負。截至今年1月的3個月內，中國滑雪中心接待了1.18億人次遊客，其中包括125萬海外旅客，比上年同期激增89％。中國社群貼文顯示，初級雪道人滿為患，排隊的隊伍很長。

除此之外，中國也缺少自然降雪。與日本厚實的粉雪不同，大多數中國滑雪場嚴重依賴人工造雪，經驗豐富的滑雪者很難習慣這種雪質的差異。

報導提到，目前還不清楚有多少滑雪愛好者會在中國國內滑雪場的吸引下而成為常客，而不是在地緣政治局勢緩和後仍選擇回歸日本雪場。

