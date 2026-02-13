過年前銀行大排長龍！台灣換新鈔紅包文化 CNN特地介紹

過年前銀行大排長龍換新鈔的場景，美國CNN記者特地報導，介紹紅包文化。圖為台中排隊人潮。（記者許國楨攝）

農曆新年將至，許多民眾在銀行排隊等著換新鈔，這對台灣人而言是相當熟悉的景象，卻意外引起美國有線電視新聞網（CNN）記者注意，甚至特地拍片介紹台灣的新年紅包文化。

在以「記得為農曆新年準備新鈔」（Make sure your money is new for Lunar New Year）為題的影片中，CNN資深國際記者黎普利（Will Ripley）首先秀出總統府的馬年紅包袋，他身旁正是台北某間銀行外在排隊的人龍。

黎普利解釋，這些民眾是為了去銀行兌換新鈔或索取紅包袋，紅色象徵好運、保護及新的開始，放在紅包袋裡的鈔票則代表將好運送給收禮者，通常是由長輩包給孩子、老闆包給員工。

隨著黎普利進行說明，影片鏡頭也轉到銀行櫃檯擺著大疊鈔票、民眾點數新鈔、銀行人員將千元及百元新鈔以扇形攤開展示等畫面。

黎普利繼續談到，如同許多東亞國家，在台灣新鈔被視為新的開始，乾淨又幸運，而皺巴巴的舊鈔─他隨即秀出一張似乎久經使用的紅色百元鈔─則會帶來不吉利的感覺和惡運。

他還提到，為了兌換較罕見的200元及2000元新鈔，人們甚至願意花更多時間排隊，好把台灣總共5種面額的不同顏色鈔票全都放進紅包袋裡，增添好運。

此外，黎普利指出，台灣人也喜歡包聽起來吉利的數字，例如600元、800元與1600元，具有事情發展順利、事業興旺的寓意。

同時他也提醒，必須避免包任何涉及數字4的金額，因為4在中文的發音類似「死」。

Will Ripley @willripleyCNN explains why lines are out the door at Taiwanese banks just ahead of #LunarNewYear.#Taiwan https://t.co/nGUfZfog08 — CNN Asia Pacific PR （@cnnasiapr） February 12, 2026

