習近平清洗軍隊高層引動盪 美CIA發布影片招募共軍線人

《路透》報導，在中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立被軍委主席習近平「清洗」幾週後，美國中央情報局（CIA）12日發布一段中文影片，採用心理戰術，目標鎖定中共軍方潛在的線人，以策反中共軍官。這是美國政府加強對戰略對手中國進行人力情報收集的最新行動。

CIA在X平台發布長1分34秒，題為「挺身而出的原因：為了拯救未來」的新影片，透過1名虛構的中共中階軍官的視角，透視中共軍隊的現狀，並表達了對中共軍方領導層自私自利的不滿。

影片中虛構的中共軍官說道：「這是我熟悉的世界，保家衛國、保護人民，然而日復一日，真相愈發顯而易見：領導們真正保護的只有他們自己的私利，他們的權力建立在無數的謊言上。」

中央軍委副主席、軍方第二號人物張又俠因涉「嚴重違紀違法」，1月24日被官宣立案調查，這是幾十年來中共高級軍事領導人被撤職的最高級別事件。

CIA發布的這段影片，目的在利用中共多年來軍中反腐行動所引發的國內政治餘波，這場反腐行動已經波及到解放軍高層，而不僅僅是張又俠。

這名虛構的中共軍官在影片中表示：「但現在這些謊言壁壘逐漸坍塌，最後留下給我們的就是收拾殘局。任何有領導能力的人必定遭受忌憚，被無情絞殺。」

CIA表示，他們有信心這次網路宣傳活動能突破中國的「防火長城」網路限制，觸及目標受眾。CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）表示：「去年，CIA的中文影片宣傳活動觸及了許多中國公民，我們將繼續為中國政府官員和公民提供機會，共同努力創造更美好的未來。」

這名虛構的中共軍官在影片中指出：「我不能讓這些狂人來塑造我女兒未來的世界。歷史經驗告訴我們，不戰而勝才是最大的贏家。但這些未經戰火的人，卻迫不及待地想讓我們投身沙場。我是個戰士，我的職責是保衛人民、守護祖國。選擇這條道路就是我為家為國的戰鬥方式。」

影片最後寫道：「「世界的命運掌握在你的手中。」

CIA在川普總統第二個任期以來一直致力於直接鎖定中國招募線人。不計這次的新影片，CIA從2025年以來已經發布了3段中文影片，目標是招募中共官員幫助美國。在今年1月發布的中文影片中，CIA寫道：「CIA想知道中國的真相，我們正在尋找知道並能告知真相的人。」

1名不願具名的CIA官員受訪表示：「我們之前的片觸及了數百萬人，並啟發了新的情報來源。」但他沒有提供更多細節。

在2010年至2012年間，北京當局殺害或監禁了眾多美國線人，削弱了CIA的影響力，此後，CIA一直在大力投資對抗中國，並試圖重建其在中國的間諜網路。

CIA去年5月發布的2段影片，旨在吸引中共官員的關注，並提供了聯繫CIA的途徑。這2段影片在YouTube的觀看次數已達1500萬至2000萬次。今年1月，CIA發布了第3段影片，更新了聯繫該機構的訊息，觀看次數已達6200萬次。

儘管中共封鎖了YouTube和其他西方社群媒體平台，但中國民眾可以透過VPN（虛擬私人網絡）等工具繞過審查制度，造訪這些網站並觀看影片。

美國中央情報局（CIA）12日發布中文發音的影片，採用心理戰術，目標鎖定中共軍方潛在的線人，以策反中共軍官。（圖擷取自影片）

