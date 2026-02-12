為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    男人危險了！「女人狂歡節」不分國界 德國在台協會處長已遭殃

    2026/02/12 18:18 即時新聞／綜合報導
    狄嘉信表示，今天在德國是個危險的日子。（取自德國在台協會臉書）

    狄嘉信表示，今天在德國是個危險的日子。（取自德國在台協會臉書）

    今天（12日）是德國「女人狂歡節」，女性會隨身攜帶剪刀，一旦在街上、辦公室甚至公車上看到戴領帶的男人，就會衝上去把領帶剪斷。德國在台協會在臉書分享影片，只見兩名女性員工拿著剪刀，衝到處長狄嘉信辦公室，將他的領帶剪斷。影片曝光後，引發網友討論。

    德國在台協會今日在臉書PO出影片，狄嘉信在影片開頭就現身表示，今天在德國是個危險的日子，在台灣的德國在台協會也一樣危險。因為今天是德國「女人狂歡節」是德國嘉年華的一部分，女性會拿著剪刀把男性的領帶剪斷。沒多久，兩名女性員工就持剪刀來到他辦公室，狄嘉信隨即高舉雙手，笑著任由兩人將他領帶剪斷。而副處長何峰等其他男性人員也沒能逃過一劫，領帶先後遭到女員工剪斷。

    「女人狂歡節」是德國傳統嘉年華狂歡節中，最具特色的節日之一，在基督教的「大齋期」開始前一週的週四舉行。

    「女人狂歡節」最著名的傳統，就是當天女性會隨身攜帶剪刀，一旦在街上、辦公室甚至公車上看到戴領帶的男人，就會衝上去把領帶剪斷。此舉象徵「奪取男性的權力」，讓女性在當天掌管社會秩序，很多德國男性在這一天，會故意繫上一條「舊領帶」或「紙領帶」去上班，等著被剪。

    而在許多德國城市，女性當天會「占領市政廳」，市長通常會象徵性地把城市鑰匙交給女性代表，代表這一天由女性說了算，男性官員則要乖乖服從。

    該傳統可追溯至1824年，當時波昂（Bonn）的一群洗衣女工，因為受夠了男人可以出去喝酒狂歡，自己卻得沒日沒夜地洗衣服，於是發起罷工並成立了「洗衣委員會」，強行加入狂歡活動，這就是女性爭取平等與樂趣的起源。

