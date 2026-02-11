五角大廈發函警告軍火商 全面清查績效不佳者

五角大廈致函雷神技術（RTX）在內的各大國防承包商，警告將展開全面性的績效審查。（路透檔案照）

為落實美國總統川普整頓國防工業的行政命令，五角大廈上週致函各大國防承包商，警告將展開全面性的績效審查。國防部高層明確表示，將揪出無法履行合約的公司，並要求提出改善計畫，顯示川普政府對軍火商「只拿錢不交貨」的容忍度已降至冰點。

華爾街日報9日獨家報導，這波審查行動源於川普今年1月簽署的一項行政命令。該命令威脅，對於那些績效不佳卻仍進行股票回購（buybacks）或發放股利（dividends）的國防承包商，政府將取消其合約。

根據華爾街日報檢視的一封2月6日發給業界高層的電子郵件，負責武器採購的戰爭部次長杜飛（Michael Duffey）寫道：「作為執行行政命令的一部分，我們已完成對公司績效的初步評估，現在將進入延長審查期，以判定違規情況。」

杜飛在信中警告：「在接下來的決策期之後，我們將聯繫被點名的公司，開始啟動補救計畫。」他強調，雖然這封信並非正式的違規通知，但「你們雖已坐上談判桌，仍有許多工作尚待完成」。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，承包商在命令發布後已開始改善績效，但「若進展未能持續，我們將採取執法行動。」他還警告，戰爭部將與表現良好的公司合作，並追究那些表現不佳者的責任。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期在緬因州通用動力（General Dynamics）巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）的集會上，也重申川普對於限制國防高層薪酬的立場。

他警告，「別再找藉口、別再設立進入門檻、別再壟斷、別再領取過分的高額獎金、別再回購股票、別再領取荒謬的執行長薪水，尤其是那些無法準時交貨的公司。」

自行政命令發布以來，國防承包商便在滿足川普要求與股東利益之間走鋼索。在上月的季度財報會議中，包括雷神技術（RTX）與通用動力在內的高層，紛紛強調已投入數十億美元擴大武器生產線，試圖為發放股利辯護。

儘管氣氛緊張，雙方仍有合作進展。五角大廈近期已與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及雷神技術達成擴大彈藥生產的協議，並向L3Harris Technologies投資10億美元以加速飛彈生產。

