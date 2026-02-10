紐約市長曼達尼寵妻無極限 甘願長期打脫敏針也要讓老婆養貓

2026年1月12日，美國紐約市長曼達尼與妻子拉瑪‧杜瓦吉在正式搬入市長官邸的記者會上，向媒體揮手致意。（彭博社）

為了滿足老婆大人的養貓心願，對貓過敏的美國紐約市新科市長曼達尼（Zohran Mamdani）甘願獻出手臂，連續數月定期打脫敏針。

綜合美媒報導，曼達尼從當選市長後的去年12月起，就開始每週注射能讓自己身旁有貓的脫敏針，以便愛妻拉瑪‧杜瓦吉（Rama Duwaji）在位於曼哈頓上東區的市長官邸養貓。

報導中指出，要是沒有連打7個月脫敏針的療程，對貓過敏的曼達尼只要跟貓待上1小時，就會變得跟電影《全民情敵》（Will Smith）裡的威爾史密斯（Will Smith）一樣，一張臉與五官都腫到變形。

身為得經常上鏡頭的全美最大城市的大家長，曼達尼當然不能頂著一張變形臉亮相。外界對曼達尼賴以當選的各種激進競選政見褒貶不一，但卻熱情看待他寧願挨針也要養貓的決定。有人在X上發文說，曼達尼為讓愛妻養貓去打脫敏針，是他一早醒來最想聽到的「甜蜜消息」。

脫敏針本身可能會引起暫時腫脹、搔癢與不適－－而且可能一打就是好幾年。紐約市律師歐薩（Edwin Ossa）一靠近貓就會呼吸困難，但他從5年前開始打脫敏針，只因為女兒想養貓。歐薩說「去他的過敏，你只想讓家人開心。」歐薩迄今依然每2到3週打1針脫敏針，打到已與過敏症科醫生變成好友。

一如歐薩，曼達尼也是二話不說就同意養貓。他在市長競選期間曾表達對便利商店店貓的喜愛，甚至還被拍到冒著危險觸摸店貓。曼達尼曾說，他短暫與貓互動沒問題，但若在封閉空間與貓待超過45分鐘，就會有過敏反應。

對貓過敏的美國紐約市長曼達尼為滿足愛妻在市長官邸的養貓心願，甘願每週固定打脫敏針。（圖擷取自曼達尼X）

