    首頁 > 國際

    日本共產黨支持度雪崩 名作家：選民不再把國家交給亂七八糟政黨！

    2026/02/10 23:49 即時新聞／綜合報導
    日本共產黨支持度暴跌。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨，8日在眾議院改選獲得壓倒性勝利，在野則是一敗突地。日本知名作家門田隆將週二（10日）特別整理日本共產黨近12年的得票數，可以看到雪崩式下跌，直言日本選民不可能再把國家交給國防和外交政策亂七八糟的政黨！

    門田隆將10日在X平台發文，列出日本共產黨近12年間，在比例代表（不分區）的得票數變化，從2014年最高峰眾院獲得606萬票，2016年參院601萬票，2017年眾院440萬票，2019年參院448萬票，2021年眾院416萬票，2022年參院361萬票，2024年眾院336萬票，一路跌到2026年眾院286萬票。

    門田隆將直言，「不只是立憲民主黨（日本最大在野黨）崩盤，共產黨的選票也在這12年內腰斬一半以上，未來的日本政壇將會變成保守和務實政黨之間的對決，因為日本選民不可能再把國家，交給那些國防和外交政策亂七八糟的政黨。」

