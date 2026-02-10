日本共產黨支持度雪崩 名作家：選民不再把國家交給亂七八糟政黨！

日本共產黨支持度暴跌。（美聯社）

日本首相高市早苗領導的自民黨，8日在眾議院改選獲得壓倒性勝利，在野則是一敗突地。日本知名作家門田隆將週二（10日）特別整理日本共產黨近12年的得票數，可以看到雪崩式下跌，直言日本選民不可能再把國家交給國防和外交政策亂七八糟的政黨！

門田隆將10日在X平台發文，列出日本共產黨近12年間，在比例代表（不分區）的得票數變化，從2014年最高峰眾院獲得606萬票，2016年參院601萬票，2017年眾院440萬票，2019年參院448萬票，2021年眾院416萬票，2022年參院361萬票，2024年眾院336萬票，一路跌到2026年眾院286萬票。

請繼續往下閱讀...

門田隆將直言，「不只是立憲民主黨（日本最大在野黨）崩盤，共產黨的選票也在這12年內腰斬一半以上，未來的日本政壇將會變成保守和務實政黨之間的對決，因為日本選民不可能再把國家，交給那些國防和外交政策亂七八糟的政黨。」

共産党の比例得票数は､

2014年 衆院選 606万票

2016年 参院選 601万票

2017年 衆院選 440万票

2019年 参院選 448万票

2021年 衆院選 416万票

2022年 参院選 361万票

2024年 衆院選 336万票

2026年 衆院選 286万票

…立憲の壊滅だけでなく共産党も… https://t.co/HamMInqYzf — 門田隆将 （@KadotaRyusho） February 10, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法