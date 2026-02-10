「格陵蘭時刻」是警鐘！馬克宏警告美歐衝突恐再升級

法國總統馬克宏在今表示，歐洲應做好準備應對與美國進一步的衝突。（路透）

法國總統馬克宏在今（10）日表示，歐洲應做好準備應對與美國進一步的衝突，並將近期的「格陵蘭時刻」視為警鐘，敦促其推動經濟改革，並增強歐盟的全球影響力。

根據《路透》報導，馬克宏在接受包括法媒《世界報》、英國《金融時報》在內的多家歐洲報紙採訪時表示，雖然格陵蘭、貿易和技術爭端表面上已經結束，但歐洲不應將與美國緊張關係的暫時緩和，誤認為是持久的轉變。

馬克宏說「當出現明顯的侵略行為時，我認為我們應該做的不是屈服或試圖達成和解。我認為我們已經嘗試這種策略好幾個月了，但它行不通。」

馬克宏指出，川普政府不但公開反歐，還試圖分裂歐盟。他補充，可肯定未來幾個月美國將就數位監管問題對歐洲發動攻擊。

馬克宏警告，若歐盟動用《數位服務法案》來控制科技公司，美國總統川普可能會對歐盟產品徵收進口關稅。

馬克宏也再次呼籲發行新的共同借貸工具，例如歐元債券。他認為這將使歐盟能夠大規模投資，並挑戰美元霸權地位。

另外歐盟各國領導人將於12日在比利時首都布魯塞爾舉行峰會，討論加強歐盟經濟、使其更有能力在全球舞台上與美國和中國抗衡的措施。

