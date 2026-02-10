為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「格陵蘭時刻」是警鐘！馬克宏警告美歐衝突恐再升級

    2026/02/10 16:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    法國總統馬克宏在今表示，歐洲應做好準備應對與美國進一步的衝突。（路透）

    法國總統馬克宏在今表示，歐洲應做好準備應對與美國進一步的衝突。（路透）

    法國總統馬克宏在今（10）日表示，歐洲應做好準備應對與美國進一步的衝突，並將近期的「格陵蘭時刻」視為警鐘，敦促其推動經濟改革，並增強歐盟的全球影響力。

    根據《路透》報導，馬克宏在接受包括法媒《世界報》、英國《金融時報》在內的多家歐洲報紙採訪時表示，雖然格陵蘭、貿易和技術爭端表面上已經結束，但歐洲不應將與美國緊張關係的暫時緩和，誤認為是持久的轉變。

    馬克宏說「當出現明顯的侵略行為時，我認為我們應該做的不是屈服或試圖達成和解。我認為我們已經嘗試這種策略好幾個月了，但它行不通。」

    馬克宏指出，川普政府不但公開反歐，還試圖分裂歐盟。他補充，可肯定未來幾個月美國將就數位監管問題對歐洲發動攻擊。

    馬克宏警告，若歐盟動用《數位服務法案》來控制科技公司，美國總統川普可能會對歐盟產品徵收進口關稅。

    馬克宏也再次呼籲發行新的共同借貸工具，例如歐元債券。他認為這將使歐盟能夠大規模投資，並挑戰美元霸權地位。

    另外歐盟各國領導人將於12日在比利時首都布魯塞爾舉行峰會，討論加強歐盟經濟、使其更有能力在全球舞台上與美國和中國抗衡的措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播